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Благовещенцы вышли на связь с Ленинградом

Благовещенцы вышли на связь с Ленинградом

Годовщине 75-летия снятия блокады Ленинграда посвятила телемост благовещенская молодежь. Конференцию «Моя “Блокадная книга”» организовали в «Точке кипения» Амурская общественная организация по патриотическому воспитанию молодежи «Зейская слобода» и образцовая театральная студия «Этюд» Городского дома культуры. На встречу были приглашены ветераны, которые испытали и блокаду, и ужасы войны.

Мероприятие прошло в рамках реализации городского проекта. В 2018 году он выиграл президентский грант.

В телемосте приняли участие ветераны, волонтёры проекта, поисковый отряд «Альбатрос» (г. Санкт-Петербург), курсанты ДВОКУ, актеры студии «Этюд» (г. Благовещенск). Открытое общение позволило приблизить события военных лет и оживить страницы истории.

Для 88-летней благовещенки Лидии Левичевой участие в конференции оказалось особенно волнительным — она жила в блокадном Ленинграде. Когда город осадили, ей было 10 лет. Бабушка и дядя, с которыми тогда жила девочка, погибли. Маленькая Лида сама отправилась в детский дом.

Член Общественной палаты Амурской области Елена Самбур рассказала, что в годы войны она вместе с семьей жила в городе Новая Ладога в Ленинградской области. Однажды мама Елены Петровны привела домой мальчика и девочку, которых вывезли через Ладожское озеро, и сказала, что теперь дети будут жить в их семье. Так они и выросли все вместе.

В ходе телемоста показали отрывок из спектакля «Ленинградский дневник. Несломленные». В его основу легла книга фронтовика, общественника, писателя Даниила Гранина и белорусского писателя Алеся Адамовича «Блокадная книга», где были собраны живые повествования блокадников. Благовещенка Оксана Конюх написала по книге пьесу, режиссер Екатерина Набока образцовой театральной студии «Этюд» Городского дома культуры поставила спектакль, который уже посмотрели более 8 тысяч зрителей.

Юные актеры поделились, что повзрослели после игры в спектакле, стали ответственнее и внимательнее к своим родным.

Первый телемост между амурской столицей и Ленинградской областью состоялся в январе 2017 года.

Подробнее — в блоге «Культпросвет» Натальи Наделяевой.

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#дети #история #культура

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