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Строительство инклюзивной площадки для детей в Первомайском парке подходит к концу

В Первомайском парке завершается возведение инклюзивной игровой площадки. Подходит к концу монтаж оборудования. Общая площадь новой деткой площадки составляет порядка 3 800 квадратных метров.

«Благодаря гранту фонда "Обнаженные сердца" в нашем городе появился уникальный игровой комплекс для детей с ограниченными возможностями здоровья. Он позволяет детям не просто отдыхать, но и преодолевать трудности восстановления после тяжелых заболеваний и проходить программы по реабилитации. Конечно, администрация с удовольствием поддержала такой нужный проект, выделила и площади для установки игровых площадок, и средства на ее подготовку», — отметила мэр Валентина Калита.

В течение лета за счёт средств городского бюджета и фонда «Обнажённые сердца» в парке были проведены отсыпка, выравнивание территории, ее зонирование, установлено дополнительное наружное освещение, появится туалет.

На площадке расположены три игровые зоны для детей от одного года до 12 лет. Первая зона с большой песочницей и игровыми модулями рассчитана на детей до 6 лет. Вторая представляет собой верёвочный парк, а третья — комплекс «Вертолётная станция». Они предназначены для детей до 12 лет. Некоторые элементы площадок предназначены для всесезонного использования. Однако, по мнению специалистов, лучше всего здесь играть в тёплое время года. У каждой площадки установлены информационные стенды, где посетители могут ознакомиться с возрастными ограничениями аттракционов и особенностями модулей.

Председатель общественной социальной организации поддержки детей-инвалидов «Дети солнца» Наталья Маскаева пояснила, что в связи задержкой игрового оборудования со стороны поставщика сроки установки инклюзивной площадки сдвинулись. В ближайшие дни ожидается поступление последней партии резинового покрытия, после чего монтажные работы будут завершены.

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#дети #жизнь #здоровье

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