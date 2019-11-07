Амурские врачи готовы помогать пациентам с ожирением

Врачи Амурской областной клинической больницы начали проводить бариатрические операции пациентам, страдающим ожирением. Тучным людям хирургически уменьшили объем желудка, в итоге прооперированные амурчане похудели на 50, 60 и почти 90 килограммов.

«Раньше ожирение было проблемой исключительно самого человека, – говорит заместитель главного врача по хирургии Амурской областной больницы Евгений Брегадзе. – Попросту не существовало определенной медицинской тактики при лечении пациента, страдающего ожирением. На сегодня мы собрали специалистов, которые могут заниматься этой проблемой. Мы долго к этому шли».

При ожирении увеличение массы тела происходит за счет жировой ткани. В настоящее время ожирение рассматривается как хроническое обменное заболевание и является одной из ведущей предотвратимой причиной смерти во всем мире.

«Чтобы помочь человеку с ожирением, нужна комплексная работа нескольких специалистов – в их числе диетолог, сомнолог, эндокринолог, гастроэнтеролог, психолог и хирург. Причем оперативные вмешательства могут проходить в несколько этапов. Кроме того, человек в первую очередь сам должен быть готов к лечению, например, начать ограничивать себя в питании, контролировать уровень сахара, – говорит Евгений Брегадзе. – На сегодня мы выполнили уже несколько таких операций по уменьшению объема желудка с хорошим эффектом. У нас люди похудели на 50, 60 и 89 килограммов. Только что звонил парень, который потерял 59 килограммов! В среднем после продольной резекции желудка люди теряют примерно 50 килограммов».

Одна из пациенток амурских докторов – жительница Магдагачинского района при росте 149 сантиметров весила почти 150 килограммов. «Я уже не могла ходить. Шаг сделаю и задыхаюсь. Ноги, колени так болели, что не могла утром встать с постели. Ещё и давление, и сахарный диабет», – перечисляет свои проблемы из-за избыточного веса Ольга.

После двух перенесённых операций, одна из которых заключалась в шунтировании желудка, а вторая в иссечении так называемого «фартука», вес женщины с полутора центнеров уменьшился до 82 килограммов. Вместе с лишним весом ушли и некоторые серьезные проблемы со здоровьем. «Я забыла про таблетки от давления, раньше без них день не начинался. Сахар в норму пришел – больше 5-6 не поднимается, а раньше был 21 и выше, было очень тяжело. Врачам большое спасибо! Вернули меня к жизни, можно сказать», – улыбается амурчанка.

«Теперь она у нас буквально летает», – отзываются об Ольге медики.

Недавно врачи Амурской областной клинической больницы прошли обучение по бариатрической метаболической хирургии и получили соответствующие сертификаты. «Это громадный пласт работы, мы им начали заниматься. И имеем точное представление, как надо правильно работать. Ведь хирургически эту операцию сделать не сложно – сложно в принципе обращаться с большим, тучным человеком. Наши пациенты весят по 180, 160, 150 килограммов. Здесь есть сложности подготовки к операции, порой сложно даже просто поставить капельницу. При работе с таким пациентом есть трудность и у анестезиолога... Людей с ожирением много, но этой проблемой никто никогда комплексно не занимался. Только сейчас в нашем хирургическом сообществе бариатрии начинает уделяться внимание. Пациенты должны понимать, что мы готовы и будем ими заниматься», – продолжает Евгений Брегадзе.

При некоторых операциях по поводу ожирения, говорят врачи, происходит излечение и от сахарного диабета. «Люди худеют, и проблема уходит вместе с высокими сахарами. Одна наша пациентка полностью отказалась от поддерживающих препаратов», – рассказывают в Амурской областной больнице. В принципе, если индекс массы тела понизится на 20 %, у пациента исчезает апноэ (остановка дыхания во сне), нормализуется давление, уменьшается нагрузка на позвоночник и суставы, уменьшается риск развития онкологических заболеваний, ведь ожирение является одним из факторов развития рака.

«Человеку нужно понять – если ты сейчас с собой что-то не сделаешь, потом будет поздно. Ведь через несколько лет произойдут необратимые изменения в позвоночнике, коленных суставах, разовьется гипертония и сахарный диабет. Мы готовы помогать таким пациентам, но им нужно и самим проводить большую работу над собой», – заключает Евгений Брегадзе.