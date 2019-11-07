Астрологический прогноз на 7 ноября

Восход Солнца: 07:29

Заход Солнца: 16:57

Солнце в Скорпионе.

Овен. День может быть богат на неожиданные сюрпризы, приятные и не очень. Избегайте всяческих столкновений, не вступайте в дискуссии и ссоры. Успех будет способствовать тем Рыбам, которые смогут соединить в себе уверенность с хорошей интуицией и глубоким пониманием человеческой сущности. Вторую половину дня посвятите активному отдыху с детьми.

Телец. Звезды предупреждают о неожиданных поворотах в судьбе. Личная жизнь потребует от вас сегодня осторожности и внимания. Возможно, этот день позволит вам осуществить мечты в отношении особы противоположного пола или, наоборот, приведет к полному разрыву отношений с партнером. Не следует браться за рискованные проекты, заниматься покупкой или торговлей — вероятны финансовые потери.

Близнецы. День обещает быть весьма активным. Об отдыхе придется забыть. На работе должно все сложиться хорошо. Возможно, бюджет значительно пополнится. Вы получите большие деньги, что позволит вам не беспокоиться о них в ближайшее время. В этот день нужно быть ближе к природе. Если есть дачный или приусадебный участок, то посвятите вторую половину дня его благоустройству.

Рак. Пассивный, тяжелый день. Во всех делах необходимы сдержанность, осмотрительность, здравый смысл. Сократите общение, особенно с малознакомыми людьми. Вероятны обман, агрессия или ограбление. Запланированные встречи перенесите на следующие выходные. Возможно резкое ухудшение самочувствия, поэтому избегайте тяжелой физической работы.

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Лев. Сегодня вероятна резкая смена настроения и самочувствия. Этот день неблагоприятен для делового общения, работы с бумагамии документами. В первой половине дня вы можете почувствовать некоторую меланхолию, причем почти без повода. Вероятно состояние раздражительности и замкнутости, нарастания внутренней напряженности, которую нельзя сдерживать. Вамнеобходимо разрядиться. Рекомендуются физические нагрузки, массаж.

Дева. Двойственный, противоречивый день. Сегодня нежелательна активная деятельность. Вам лучше остановиться и подумать, правильно ли вы поступаете. Ваша память воссоздаст яркие картинки прошлого, а воображение может рисовать довольно мрачные перспективы. Рекомендуется встреча с самыми близкими людьми. Поделитесь с ними своими тревогами, предчувствиями. Возможно, после этих встреч вы почувствуете облегчение.

Весы. День, отражающий вашу внутреннюю сущность. Он может сложиться двояко. Возможны неудачи из-за потакания собственным слабостям, рассеянности, эгоизма. Позаботьтесь о том, чтобы ваше окружение состояло из надежных людей. Удвойте свою заботу о близких. Будьте осторожнее и сдержаннее в словах.

Скорпион. Звезды предлагают вам именно сегодня начинать новое дело или серьезные деловые переговоры. Они должны быть весьма успешными и принести высокие результаты. Партнерские отношения с представителями противоположного пола обещают быть плодотворными, однако окончательный результат дел будет зависеть от увлечения общим делом и настроения вашего партнера. Вероятно, вас ждут поворот в судьбе или перемены в личной жизни.

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Стрелец. Возможны неудачи в профессиональной деятельности, некоторая депрессия, пессимизм. Вполне вероятно, что упадок жизненных сил заставит вас заняться проектированием долгосрочных планов или поменять сферу деятельности. Не доверяйтесь импульсивным побуждениям. Проверьте свои идеи логикой, посоветуйтесь с друзьями и родственниками.

Козерог. Вас ожидают большие перемены. Планеты вам благоприятствуют, однако все это осуществится при условии вашей увлеченности работой. Склонность к потаканию собственным слабостям, иллюзиям в общении, ошибочным представлениям может обусловить будущие потери в коммерческой и творческой деятельности.

Водолей. Благоприятный день для Львов творческих профессий.Перед ними откроются возможности для полного самовыражения. Упорство,проницательность и умение всесторонне оценивать ситуацию помогут преодолеть препятствия и преграды, стоящие перед Львами - государственными служащими. Благоприятный день для женщин-Львов. Им предстоят романтическиевстречи, которые со временем могут перерасти в длительные серьезные отношения.

Рыбы. Удачный период для реализации идей и планов предыдущих суток. Этот день благоприятен для изменения формы или сферы деятельности, творчества и семейных отношений. Деловые контакты и коммерческие операции в скором будущем принесут прибыль. Усиливается интуиция, дар предвидения и убеждения, что положительно скажется на отношениях с близкими людьми и коллегами. Сон исполнится, если на утро будет плохая погода.

Астролог: Вальдемар Небоходцев