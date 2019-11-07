Тест: угадай, о чем или ком говорится по описанию
Подготовили для вас сегодня очень интересный, необычный и местами сложный тест. Ваша задача – угадать, о чем говорится по описанию. Но сложность состоит в том, что описание больше похоже на манеру речи наших прапрапрапрадедов. Вы точно справитесь с такой задачкой?
И по традиции, в комментариях пишите, сколько правильных ответов было и что оказалось трудным для отгадывания.
Вопросы подготовлены при помощи паблика «Интернетъ по-русски».
Мужи ученые из далекой страны заморской, которые постоянно диковины разные на свет белый вытаскивают. Да только диковины эти часто дурниной оказываются, а речи мужей – пустозвонством бахвальным.
Поганец ентернетов, что в подполе прячется, да пакости оттудова и молвит обо всех. Люд честной таких метлою гонит да в темницы глухие сажает.
Каритинки рисованы да недвижущиеся про героев всяких в штанах размалеванных. У бусурман даже известныя, да и в наших краях тоже отроками любы. Инохда по картинкам этим и кина целые снимають дорогущия да длиннющия.
Клован злобный, что одну деревню бусурманскую в страхе держит, людей режет, да одного парнишку в костюме черном побивает. Раньше, говорят, он дитяток веселил, да теперь из дому желтаго сбежал да злодейства чинит.
Картинки мерцающи, что всякую дрянь несмышленышам сулят. То уд вырастить, то от болячек всех за одну таблетку избавиться, то купить чаво тебе и ненадобно вовсе.
Пристанище любителей с незнакомцами да незнакомками поболтать через зеркала волшебные. Все бы ничаво, да только молодцы там чаще уды свои светили срамныя заместо ликов светлых.
Шут древний, еще бабок наших равзлекал. Уже имя евойное нынче поминают, когда шутку ты какую сказал, а она неострая вышла.
То медведь наш лесной, да только на бусурманский лад. Без последней буквы. Был он когда-то в чести у народа интернетного, которых падонками называли.
Усач шляпный, что в граде на болотах обитает, песенки под гусли шестиструнные горлопанит, да в картинках движущихся появляется. Отцами нашими люб, но знають его и дети малыя.
Забава народная, когда один дурак клич какой кинет, а за ним рать таких жа повторяеть, чего он натворил. Люба в сетях наших социальных очень.
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