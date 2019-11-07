Тест: угадай, о чем или ком говорится по описанию

vk.com/russoweb

Подготовили для вас сегодня очень интересный, необычный и местами сложный тест. Ваша задача – угадать, о чем говорится по описанию. Но сложность состоит в том, что описание больше похоже на манеру речи наших прапрапрапрадедов. Вы точно справитесь с такой задачкой?

И по традиции, в комментариях пишите, сколько правильных ответов было и что оказалось трудным для отгадывания.

Вопросы подготовлены при помощи паблика «Интернетъ по-русски».

Мужи ученые из далекой страны заморской, которые постоянно диковины разные на свет белый вытаскивают. Да только диковины эти часто дурниной оказываются, а речи мужей – пустозвонством бахвальным.



Британские ученые

Российские ученые

Россияне, уехавшие жить в друге страны

Западные журналисты

Поганец ентернетов, что в подполе прячется, да пакости оттудова и молвит обо всех. Люд честной таких метлою гонит да в темницы глухие сажает.



Блогер

Подписчик

Хейтер

Медийная личность в соц.сетях

Каритинки рисованы да недвижущиеся про героев всяких в штанах размалеванных. У бусурман даже известныя, да и в наших краях тоже отроками любы. Инохда по картинкам этим и кина целые снимають дорогущия да длиннющия.



Marvel

Комиксы

Манга

Глянцевые журналы

Клован злобный, что одну деревню бусурманскую в страхе держит, людей режет, да одного парнишку в костюме черном побивает. Раньше, говорят, он дитяток веселил, да теперь из дому желтаго сбежал да злодейства чинит.



Бэтмен

Тед Банди

Оно

Джокер

Картинки мерцающи, что всякую дрянь несмышленышам сулят. То уд вырастить, то от болячек всех за одну таблетку избавиться, то купить чаво тебе и ненадобно вовсе.



Реклама на радио

Баннеры

Реклама

Флаеры

Пристанище любителей с незнакомцами да незнакомками поболтать через зеркала волшебные. Все бы ничаво, да только молодцы там чаще уды свои светили срамныя заместо ликов светлых.



Ночной клуб

Социальные сети

Мужской ночной клуб

Чатрулет

Шут древний, еще бабок наших равзлекал. Уже имя евойное нынче поминают, когда шутку ты какую сказал, а она неострая вышла.



Шифрин

Коклюшкин

Петросян

Галкин

То медведь наш лесной, да только на бусурманский лад. Без последней буквы. Был он когда-то в чести у народа интернетного, которых падонками называли.



Привет, Медвед

Панда

Медвед

Медведь

Усач шляпный, что в граде на болотах обитает, песенки под гусли шестиструнные горлопанит, да в картинках движущихся появляется. Отцами нашими люб, но знають его и дети малыя.



Михаил Боярский

Игорь Николаев

Чарли Чаплин

Майкл Джексон

Забава народная, когда один дурак клич какой кинет, а за ним рать таких жа повторяеть, чего он натворил. Люба в сетях наших социальных очень.



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