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6ноября
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сегодня, 21:08 0

Обещанные деньги для капремонта больницы Тынды поступят в январе 2020 года

Обещанные деньги для капремонта больницы Тынды поступят в январе 2020 года

В январе следующего года в Амурскую область из резервного фонда страны поступят 170 миллионов рублей. Эти деньги предназначены для капитального ремонта Тындинской больницы. Точные сроки были озвучены 6 ноября на заседании Совета Федерации спикером Валентиной Матвиенко.

По информации от сенатора от Амурской области Александра Корякова, Валентина Ивановна просила передать жителю Тынды, бригадиру стройки БАМа Ивану Варшавскому, который изначально и озвучил вопрос нехватки денег на ремонт учреждения, что его просьба выполнена.

Как сообщалось ранее, в июле в Совете Федерации выступил Герой Соцтруда Иван Варшавский. Он рассказал о проблемах с местным здравоохранением: в Тындинской больнице не хватает специалистов, а на ремонт и увеличение числа койко-мест выделили в пять раз меньше средств, чем требуется.

В итоге спикер дала поручение сенаторам от региона проконтролировать вопрос, а также обратилась к Дмитрию Медведеву с просьбой выделить необходимые 170 миллионов рублей из резервного фонда.

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#здоровье #областная власть #российская власть

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