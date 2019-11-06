Амурские коммунисты устроят шествие в честь Октябрьской социалистической революции

Амурское отделение КПРФ 7 ноября присоединится к празднованию 102-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. В этот день в Благовещенске состоятся демонстрация и митинг.

Шествие стартует в 12:30, пройдет оно от площади Победы до площади Ленина. В 13:00 на площади Ленина начнется митинг.

Годовщина Великой Октябрьской социалистической революции — государственный праздник в СССР. Праздновался с 1918 по 1991 годы. 7 ноября на Красной площади в Москве, а также в областных и краевых центрах СССР проходили демонстрации трудящихся и военные парады.