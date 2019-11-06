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Амурские коммунисты устроят шествие в честь Октябрьской социалистической революции

Амурские коммунисты устроят шествие в честь Октябрьской социалистической революции
Фото: ria.ru/

Амурское отделение КПРФ 7 ноября присоединится к празднованию 102-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. В этот день в Благовещенске состоятся демонстрация и митинг.

Шествие стартует в 12:30, пройдет оно от площади Победы до площади Ленина. В 13:00 на площади Ленина начнется митинг.

Годовщина Великой Октябрьской социалистической революции — государственный праздник в СССР. Праздновался с 1918 по 1991 годы. 7 ноября на Красной площади в Москве, а также в областных и краевых центрах СССР проходили демонстрации трудящихся и военные парады.

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#партии #праздники

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Комментарии
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  • Соренто

    Соренто
    46 минут назад

    какая связь КПРФ и Октябрьская революция?

  • Изнуренков

    Изнуренков
    17 минут назад

    Выйдут флаги проветрить да дедов с бабками выгуливать! Только зачем нужно перекрывать движение и почему обычные люди должны страдать из-за этих маразматиков!

  • Хончо

    Хончо
    14 минут назад

    Изнуренков

    Выйдут флаги проветрить да дедов с бабками выгуливать! Только зачем нужно перекрывать движение и почему обычные люди должны страдать из-за этих маразматиков!



    Кобызов с Ракутиной свою замшелую "красную гвардию" выведут, а водителям искать пути объезда этого шабаша. Когда уже эти краснозадые угомонятся и отправятся на свалку истории.

  • Дед Мазаев

    Дед Мазаев
    7 минут назад

    Да какие это коммунисты? Прохиндеи с красным флагом!

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