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6ноября
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сегодня, 20:07 3

Амурская область получила более 41 миллиона на лесопожарную технику

Амурская область дополнительно получила более 41 миллиона рублей. На эти средства приобретены девять единиц техники для лесхозов. Были куплены два бульдозера «Четра» и семь грузовых автомобилей ГАЗ-33088 «Егерь».

«На данный момент проведена процедура аукционов, определены компании, которые занимаются поставкой техники, – пояснил министр лесного хозяйства и пожарной безопасности области Алексей Венглинский. – Новые автомобили ГАЗ уже поступили в Шимановский, Завитинский, Норский, Архаринский лесхозы».

Автомобиль ГАЗ «Егерь» обладает повышенной проходимостью, что позволит по бездорожью доставлять грузы и людей на природные пожары. Также его используют как тягач для буксировки прицепов. Грузоподъемность около двух тысяч килограммов.

Кроме грузов автомобиль может перевозить людей. Для удобства пассажиров он оборудован четырехдверной кабиной. Автомобиль также оснащен мощным дизельным двигателем, лебедкой, усовершенствованной тормозной системой, гидроусилителем руля, который позволит водителю экономить силы в пути, сообщает областное правительство.

Еще три грузовика для Благовещенского, Бурейского, Магдагачинского лесхозов и бульдозеры «Четра» для Свободненского, Тындинского лесхозов поступят в ноябре.

Приамурье впервые участвует в национальном проекте «Экология», на реализацию мероприятий которого на 2019-2021 годы было выделено 500 миллионов 497 тысяч рублей. Ранее из федерального бюджета поступило 168 миллионов 439,7 тысячи рублей, из них на лесопожарную технику выделено 52,9 миллиона рублей.

Куплено 12 единиц лесопожарной и специализированной техники: четыре УАЗа «Фермер», два вездехода, два бульдозера «Четра Т-11», два седельных тягача и два полуприцепа тяжеловоза, а также 40 единиц ранцевых лесных огнетушителей, которые распределены по ГАУ Амурской области «Лесхозы», зарегистрированы, поставлены на учет и уже использовались в прошедшем пожароопасном периоде.

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#областная власть #российская власть #транспорт

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    1 час назад

    Ну УАЗ Фермер точно тушить пожары умеет...

  • DimonS

    DimonS
    1 час назад

    Обидели себя, надо было Крузака нового брать.

  • full

    full
    1 час назад

    Здесь дело даже не в самой технике, а в несопоставимости цифр того, что ежегодно сгорает и того, что выделили. Мертвому припарка эта сумма.

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