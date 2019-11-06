Полиция и органы профилактики проводят операцию «Нет – насилию!»

В Амурской области с 5 по 15 ноября проходит операция «Нет – насилию!». Сотрудники полиции и органов системы профилактики проведут мероприятия для выявления фактов жестокого обращения с детьми, ненадлежащего исполнения обязанностей родителями по воспитанию и содержанию несовершеннолетних.

В общеобразовательных школах среди несовершеннолетних будут проводить тематические лекции и беседы, а также анкетирование для выявления фактов совершения в отношении детей и подростков преступлений и правонарушений, нарушений прав и законных интересов несовершеннолетних.

Также будут организованы рейды в вечернее и ночное время по местам концентрации несовершеннолетних для выявления безнадзорных несовершеннолетних, попавших в социально-опасное положение, занимающихся бродяжничеством и находящихся ночью в общественных местах без сопровождения родителей (иных законных представителей).

Кроме того, будут проверять семьи, состоящие на профилактических учётах в различных органах системы профилактики, чтобы выяснить условия содержания и воспитания детей.

Сотрудники полиции просят амурчан, которым стало известно о фактах совершения в отношении несовершеннолетних преступных деяний, жестокого обращения с детьми в семьях или государственных учреждениях, а также о родителях, злоупотребляющих алкогольными напитками и ненадлежащим образом исполняющих обязанности по воспитанию и содержанию детей, сообщать в ближайший отдел полиции или полицию по телефонам: 02, 102 – с мобильного, 8(4162)59-40-59 – телефон доверия УМВД России по Амурской области.