Училась у мальчишек: Даша Мелехова о преодолении себя и мечтах (видео)

За месяц подготовки она смогла наравне с паралимпийцами преодолеть 21 километр трассы на коляске, чем впечатлила участников и тренеров.

После насыщенной поездки Даша вернулась в Благовещенский детский дом, где продолжает тренироваться. Правда, юной спортсменке не достает профессиональной коляски для эффективных тренировок. Несмотря на это, амурчанку в феврале следующего года ждут на соревнования в Москве. А летом, после окончания девятого класса, Даша, возможно, переедет в столицу, чтобы под руководством опытных тренеров профессионально заниматься легкой атлетикой, а в будущем стать членом паралимпийской сборной.

Но, чтобы мечты девушки стали реальностью, нужны деньги. Минимальная стоимость спортивной коляски для Даши – 600 тысяч рублей. Расходы на неё и грядущую поездку ложатся на Благовещенский детский дом. Руководство учреждения обратилось за помощью в областное министерство социальной защиты населения. Могут помочь сироте и неравнодушные амурчане. Подробности в материале Альфа ТВ.