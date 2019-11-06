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6ноября
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Училась у мальчишек: Даша Мелехова о преодолении себя и мечтах (видео)

Училась у мальчишек: Даша Мелехова о преодолении себя и мечтах (видео)

16-летняя сирота Даша Мелехова, которая в октябре выступила на международном полумарафоне в Сочи, вернувшись в Благовещенск, продолжает тренировки. Девушка мечтает стать профессиональной легкоатлеткой.

За месяц подготовки она смогла наравне с паралимпийцами преодолеть 21 километр трассы на коляске, чем впечатлила участников и тренеров.

После насыщенной поездки Даша вернулась в Благовещенский детский дом, где продолжает тренироваться. Правда, юной спортсменке не достает профессиональной коляски для эффективных тренировок. Несмотря на это, амурчанку в феврале следующего года ждут на соревнования в Москве. А летом, после окончания девятого класса, Даша, возможно, переедет в столицу, чтобы под руководством опытных тренеров профессионально заниматься легкой атлетикой, а в будущем стать членом паралимпийской сборной.

Но, чтобы мечты девушки стали реальностью, нужны деньги. Минимальная стоимость спортивной коляски для Даши – 600 тысяч рублей. Расходы на неё и грядущую поездку ложатся на Благовещенский детский дом. Руководство учреждения обратилось за помощью в областное министерство социальной защиты населения. Могут помочь сироте и неравнодушные амурчане. Подробности в материале Альфа ТВ.

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#дети #соцзащита #спорт #помощь

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