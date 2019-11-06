Амурчане неохотно идут в присяжные заседатели

Более 85 000 жителей Амурской области внесены в списки кандидатов в присяжные заседатели. Списки составляются на местах органами местного самоуправления. Выбор происходит случайным образом с помощью специальной программы. Затем присяжных вызывают для формирования коллегии присяжных заседателей.

Так, к примеру, на днях в Благовещенский городской суд вызвали 250 человек, явились только 11, и формирование коллегии не состоялось. Об этом в программе «Простые вопросы» рассказал заместитель председателя областного суда Максим Петров.

«Редко удается с первого раза сформировать коллегию присяжных заседателей. Чаще всего со второго раза и даже с третьего. Можно часто услышать критику судов. Люди критикуют, но сами не спешат примерить на себя виртуальную мантию судьи», – объясняет Максим Петров.

Кто не может стать присяжным заседателем, какие чаще приговоры – оправдательные или обвинительные – выносит суд присяжных заседателей и сколько зарабатывают присяжные заседатели, об этом в видео.