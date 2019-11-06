Жительнице Шимановска выписали штрафы за оскорбления соседки

Прокуратура Шимановского района провела проверку по поступившей жалобе от местной жительницы за оскорбления. Женщина хотела наказать обидчицу за оскорбительные высказывания, унижающие ее честь и достоинство. В итоге злословящую амурчанку оштрафовали.

Как сообщает областная прокуратура, в течение недели между 44-летней жительницей Шимановска и соседкой ее родителей, с которой они проживают в одном подъезде, дважды происходил конфликт на почве уборки подъезда. Во время конфликта в адрес потерпевшей были высказаны оскорбительные слова.

По результатам проверки прокуратура Шимановского района в отношении женщины вынес два постановления о возбуждении дела об административном правонарушении по части 1 статьи 5.61 КоАП – оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме.

Мировой судья по Шимановскому городскому судебному участку, рассмотрев административные материалы, дважды привлек жительницу города к ответственности и назначил ей наказание в виде штрафов.