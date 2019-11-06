Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
6ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 19:01 0

Жительнице Шимановска выписали штрафы за оскорбления соседки

Жительнице Шимановска выписали штрафы за оскорбления соседки
Фото: www.m24.ru/

Прокуратура Шимановского района провела проверку по поступившей жалобе от местной жительницы за оскорбления. Женщина хотела наказать обидчицу за оскорбительные высказывания, унижающие ее честь и достоинство. В итоге злословящую амурчанку оштрафовали.

Как сообщает областная прокуратура, в течение недели между 44-летней жительницей Шимановска и соседкой ее родителей, с которой они проживают в одном подъезде, дважды происходил конфликт на почве уборки подъезда. Во время конфликта в адрес потерпевшей были высказаны оскорбительные слова.

По результатам проверки прокуратура Шимановского района в отношении женщины вынес два постановления о возбуждении дела об административном правонарушении по части 1 статьи 5.61 КоАП – оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме.

Мировой судья по Шимановскому городскому судебному участку, рассмотрев административные материалы, дважды привлек жительницу города к ответственности и назначил ей наказание в виде штрафов.

Просмотров всего: 63

#закон #происшествия

распечатать


Происшествия

Что стало с орланом, спасенным из цирка (видео)
Общество 6

Депутаты хотят запретить продавать смартфоны без российского ПО
В России и мире

Девушка упала в пропасть и разбилась на глазах у своего парня
Общество

В Амурской области суд закрыл придорожное кафе из-за санитарных нарушений
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь