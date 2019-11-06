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6ноября
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сегодня, 18:39 8

Более 780 тысяч тонн сои собрали аграрии с амурских полей

Более 780 тысяч тонн сои собрали аграрии с амурских полей
Фото: sai2007.com.ua/

В хозяйствах Амурской области намолочено более 780 тысяч тонн сои. Уборка завершилась в Тамбовском районе. Здесь аграрии убрали бобовую культуру более чем с 75,5 тысячи гектаров. С них удалось собрать более 145 тысяч тонн сои.

На завершающей стадии уборка главной культуры региона в Константиновском, Октябрьском и Серышевском районах. В первом сельхозработники намолотили почти 85,5 тысячи тонн урожая более чем с 57 тысяч гектаров. Во втором районе аграрии собрали почти 76 тысяч тонн с 59 тысяч гектаров соевых полей. В Серышевском районе убрано почти 50 тысяч гектаров, с которых намолочено 46,5 тысячи тонн бобовых.

Больше всего сои высадили в этом году в Михайловском районе. Под главную культуру региона здесь отдали более 114 тысяч гектаров земли. На втором месте по площади, засеянной соей, Тамбовский район, в котором хозяйства отдали под бобовые более 75,5 тысячи гектаров, а в Ивановском заняли этой культурой 63,5 тысячи гектаров.

Ежегодно Приамурье занимает первое место в Дальневосточном федеральном округе по производству сельскохозяйственной продукции. В области сосредоточено более 62 % всех посевных площадей в ДФО и более 32 % производимой сельхозпродукции. Также регион является лидером по производству сои во всей стране. В 2017 году Приамурье вошло в число субъектов России с высокими темпами роста производства сельхозпродукции, став 4-м в рейтинге и заняв 2-е место в рейтинге по производству продукции растениеводства.

Губернатор Приамурья Василий Орлов в своём докладе при подведении итогов работы за год отметил, что объём производства в хозяйствах региона составил 44,5 миллиарда рублей. Он поставил задачу перед амурскими аграриями модернизировать сельхозпроизводства.

Правительство области планирует предоставить государственную поддержку в приобретении ежегодно 500 тракторов и 350 зерноуборочных комбайнов.

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#сельское хозяйство

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Комментарии
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  • Ленин жив

    Ленин жив
    47 минут назад

    Прикольно, Министр собирается в Японию, а что он там показывать будет. Какие программы для поддержки с/х действуют в области? Чем он руководит?

  • Неаполь

    Неаполь
    47 минут назад

    китайцы рады-колония пришлёт еды

  • Ленин жив

    Ленин жив
    45 минут назад

    "За развитие Амурской области" движение ликвидировано. Просто некомпетентный министр.)

  • дед

    дед
    42 минуты назад

    "а в Ивановском высадили 63,5 тысячи гектаров соевых полей"...сою не садят, а сеют!

  • full

    full
    24 минуты назад

    Интересно, что там с качеством? Поля, как мозаика - там вымокло совсем. там не до конца...

  • Фермер

    Фермер
    19 минут назад

    Ленин жив

    Прикольно, Министр собирается в Японию, а что он там показывать будет. Какие программы для поддержки с/х действуют в области? Чем он руководит?



    Мне кажется отлично, что министр регулярно посещает именно Японию! Области нельзя целиком зависит от экспорта сои только в Китай... Кроме этого, в Стране Восходящего Солнца отлично развита сельхозкооперация, которая в нашем регионе к сожалению в зачаточном состоянии!

  • Slon

    Slon
    11 минут назад

    Позитивом чинуши изливаются. Нельзя им по другому.

    А по факту, год для с/х провальный. Урожай крайне слабый. Переулажнение, и недостаток тепла сделали свое дело. Судя по большому предложению бэушной техники, много хозяйств обанкротятся. В этих условиях еще и цены закупочные ниже плинтуса. Переработчики сейчас жадничают, а потом выть будут что все в Китай ушло.

  • Stat

    Stat
    6 минут назад

    А нам то простому люду что от этого? Да хоть мильон тон соберут,хоть 10 нам от этого не легче жить станет,продукты с коммуналку не подешевеют,бензин тоже. Аграрии набивают свой карман,выжимая из земель по максимуму

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