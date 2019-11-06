Более 780 тысяч тонн сои собрали аграрии с амурских полей

В хозяйствах Амурской области намолочено более 780 тысяч тонн сои. Уборка завершилась в Тамбовском районе. Здесь аграрии убрали бобовую культуру более чем с 75,5 тысячи гектаров. С них удалось собрать более 145 тысяч тонн сои.

На завершающей стадии уборка главной культуры региона в Константиновском, Октябрьском и Серышевском районах. В первом сельхозработники намолотили почти 85,5 тысячи тонн урожая более чем с 57 тысяч гектаров. Во втором районе аграрии собрали почти 76 тысяч тонн с 59 тысяч гектаров соевых полей. В Серышевском районе убрано почти 50 тысяч гектаров, с которых намолочено 46,5 тысячи тонн бобовых.

Больше всего сои высадили в этом году в Михайловском районе. Под главную культуру региона здесь отдали более 114 тысяч гектаров земли. На втором месте по площади, засеянной соей, Тамбовский район, в котором хозяйства отдали под бобовые более 75,5 тысячи гектаров, а в Ивановском заняли этой культурой 63,5 тысячи гектаров.

Ежегодно Приамурье занимает первое место в Дальневосточном федеральном округе по производству сельскохозяйственной продукции. В области сосредоточено более 62 % всех посевных площадей в ДФО и более 32 % производимой сельхозпродукции. Также регион является лидером по производству сои во всей стране. В 2017 году Приамурье вошло в число субъектов России с высокими темпами роста производства сельхозпродукции, став 4-м в рейтинге и заняв 2-е место в рейтинге по производству продукции растениеводства.

Губернатор Приамурья Василий Орлов в своём докладе при подведении итогов работы за год отметил, что объём производства в хозяйствах региона составил 44,5 миллиарда рублей. Он поставил задачу перед амурскими аграриями модернизировать сельхозпроизводства.

Правительство области планирует предоставить государственную поддержку в приобретении ежегодно 500 тракторов и 350 зерноуборочных комбайнов.