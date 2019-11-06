Экспресс-курсы цифровой грамотности стартовали в Белогорске

Фото: администрация Белогорска

В Белогорске 80 пенсионеров-абитуриентов сядут за парты в кабинетах информатики. Это первый набор на экспресс-курсы цифровой грамотности. Мероприятия реализуются в рамках национального проекта «Цифровая экономика» и подготовки к переписи населения-2020 по инициативе главы Белогорска Станислава Мелюкова.

Рабочая программа курса “ВОдинКлик” разработана для пенсионеров города методобъединением учителей-информатиков. Основная цель программы – повышение социальной активности граждан пожилого возраста и их адаптация к современной жизни с помощью интернет-технологий.

«Программа разработана так, чтобы пенсионеры, которые не имеют никакого представления о работе с компьютером, смогли за 10 занятий получить необходимые основные знания, – рассказывает председатель комитета по образованию и делам молодежи Ирина Губина. – Начнутся уроки для пожилых белогорцев с ознакомления с компьютером, периферийными устройствами. После они перейдут уже более к сложным аспектам: это работа с текстом, поиск информации в интернете, регистрация почтового ящика, отправка и прием писем. В завершение пройдут обучение по работе с порталом государственных и муниципальных услуг, АИС ЖКХ, социальными сетями, полезными сервисами».

Пенсионеры должны получить умения по 7 компетенциям: предметной, учебно-познавательной, информационной, коммуникативной, социокультурной и компетенции личностного самосовершенствования.

В комитете по образованию дополнили, что по решению главы Белогорска минимальный возраст «учеников» компьютерных курсов снижен до 56+. Сейчас жители пенсионного возраста могут заявить о своем желании учиться на последующих курсах. Планируется, что их состоится не менее девяти, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.