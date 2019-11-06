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6ноября
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сегодня, 18:00 4

В Госдуме планируют разобраться с проблемой льготной ипотеки за счет маткапитала

В Госдуме планируют разобраться с проблемой льготной ипотеки за счет маткапитала
Фото: pixabay.com

Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей планирует направить запросы в Минтруд РФ и Центробанк, чтобы выяснить, почему крупнейшие российские банки отказывается принимать материнский капитал в качестве первоначального взноса по льготной ипотеке.

«Мы сделаем соответствующий запрос от комитета в министерство труда и, наверное, в Центробанк с тем, чтобы выяснить, что за ситуация складывается в банках и почему они не принимают участие в том, чтобы семьи использовали свое право на погашение ипотеки за счет средств маткапитала. Это одно из основных направлений использования материнского капитала», – сообщила «Политике сегодня» первый зампредседателя комитета Госдумы Ольга Окунева.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов отметил, что нынешний уровень развития технологий позволяет переводить средства между ПФР, банками и застройщиками в течение дня.

«Сегодня все в электронном виде и перечисления в течение дня можно оформить. Опять получается, что хорошая идея, выделены государственные средства, а реализация хромает из-за того, что проволочки, бюрократия, надуманные барьеры и, в конечном итоге, страдают граждане», – сказал парламентарий.

Как сообщало Амур.инфо, в ряде крупных банков взять льготную ипотеку под 5-6 % годовых, используя в качестве первоначального взноса субсидию на второго и последующего ребенка, не получится. Застройщики не хотят ждать поступления денег от ПФР, а банки не перечисляют собственные средства продавцам жилья.

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#строительство #финансы #экономика

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Комментарии
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  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    1 час назад

    Будем надеяться,что власти отрегулируют эту проблему, поскольку, в случае ее неразрешения хорошая идея будет провалена.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Виталий Злочевский

    Будем надеяться,что власти отрегулируют эту проблему, поскольку, в случае ее неразрешения хорошая идея будет провалена.



    Это как с ценами на бензин и транспортным налогом.

  • Грюмидыч

    Грюмидыч
    48 минут назад

    Надо жаловаться Путину - по другому не получится

  • OT

    OT
    21 минута назад

    Грюмидыч

    Надо жаловаться Путину - по другому не получится



    Путину уже все меньше жалоб пишут. Бесполезно. Но власть это обозначила как удовлетворенные жизнью граждане. т.е. граждане довольны политикой Путина. Вот только не упоминают сколько писем с просьбой об увеличении пенсионного возраста еще на порядок. Наверно нет таких писем. Но это и не обязательно ибо мотив довольных позволяет сделать выврд о дальнейшем увеличении пенсионного возраста. Все равно будут довольны

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