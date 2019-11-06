Оксана Самойлова скоро родит четвертого ребенка

Жена рэпера Джигана призналась в том, что беременна. Оксана Самойлова станет мамой в четвертый раз.

Слухи о том, что Оксана находится в положении, появились еще на прошлой неделе. Супруги не комментировали информацию и не выкладывали фотографий.

Несколько дней назад семья уехала в отпуск на Мальдивы, откуда они и сообщили о том, что ждут еще одного малыша. Самойлова радостно показала свой округлившийся небольшой живот.

Супруга Джигана призналась, что уже не могла скрывать от поклонников свое интересное положение, а также отметила, что совсем скоро ей уже нужно будет рожать, так как она находится на гораздо большем сроке, чем думают подписчики.

«На самом деле я уже очень давно беременна, просто в этот раз у меня не большой живот для этого срока, и я не такая жирненькая, как обычно, так-то мне рожать уже скоро. У меня есть целая куча интересных историй, которые скопились за это время», – подписала фото Самойлова. Пол ребенка неизвестен, однако многие считают, что на этот раз у Оксаны и Джигана родится долгожданный мальчик. Ранее у пары рождались только девочки.