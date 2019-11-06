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сегодня, 17:49 0

Оксана Самойлова скоро родит четвертого ребенка

Оксана Самойлова скоро родит четвертого ребенка
Фото: instagram.com/samoylovaoxana/?hl=ru

Жена рэпера Джигана призналась в том, что беременна. Оксана Самойлова станет мамой в четвертый раз.

Слухи о том, что Оксана находится в положении, появились еще на прошлой неделе. Супруги не комментировали информацию и не выкладывали фотографий.

Несколько дней назад семья уехала в отпуск на Мальдивы, откуда они и сообщили о том, что ждут еще одного малыша. Самойлова радостно показала свой округлившийся небольшой живот.

Супруга Джигана призналась, что уже не могла скрывать от поклонников свое интересное положение, а также отметила, что совсем скоро ей уже нужно будет рожать, так как она находится на гораздо большем сроке, чем думают подписчики.

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Спасибо всем за поздравленияяяя )))🤗🤗🤗на самом деле я уже очень давно берем🤰🏻)))просто в этот раз у меня не большой живот для этого срока и я не такая жирненькая как обычно )))так то мне рожать уже скоро))😅🐣у меня есть целая куча интересных историй ,которые скопились за это время)))😂особенно про то как я узнала про свою 4 беременность )))😭в общем я рада,что вы теперь знаете )))🤗🤗🤗ура ура)))🥳🥳🥳

Публикация от Samoylova Oxana (@samoylovaoxana)

«На самом деле я уже очень давно беременна, просто в этот раз у меня не большой живот для этого срока, и я не такая жирненькая, как обычно, так-то мне рожать уже скоро. У меня есть целая куча интересных историй, которые скопились за это время», – подписала фото Самойлова. Пол ребенка неизвестен, однако многие считают, что на этот раз у Оксаны и Джигана родится долгожданный мальчик. Ранее у пары рождались только девочки.

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#шоу-бизнес

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