Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
6ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:40 0

Власти Тынды рассказали о планах по организации детского досуга

Власти Тынды рассказали о планах по организации детского досуга
Фото: администрация Тынды

Мэр города Тынды Марина Михайлова провела пресс-конференцию для воспитанников отделения «Журналистика» городского Центра детского творчества. На вопросы ребят также отвечали заместитель главы по вопросам социальной сферы и реализации общественных инициатив Павел Козменчук и председатель Тындинской городской Думы Игорь Магарламов.

В первую очередь юных журналистов интересовал вопрос организации детского и молодежного досуга в Тынде. Марина Валентиновна рассказала о предстоящем открытии развлекательного муниципального центра «Остров детства» в городском дворце культуры «Русь». Также сообщила о том, что в преддверии новогодних праздников снежные горки будут сооружены не только в центре города, но и в отдаленных районах столицы БАМа.

Павел Козменчук добавил, что в ближайшее время в молодежно-досуговом центре «Гармония» будут организованы дискотеки. А самое главное – в Тынде планируется открытие центра компьютерных технологий «IT-куб» – для детей в возрасте от 5 до 18 лет. Это будет инновационная образовательная площадка, где школьники смогут освоить востребованные языки программирования, создавать виртуальную реальность и работать с большими данными.

Также Марина Михайлова рассказала юным журналистам, что в Тынде построят физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным ледовым полем, где планируют открыть секции фигурного катания и художественной гимнастики.

В продолжение темы детского и молодежного досуга мэр добавила о возведении уже следующим летом спортивных и игровых комплексов на площадке между второй школой и детским садом № 3 «Радуга». А также напомнила о подаренном губернатором Амурской области сертификате на сумму 30 миллионов рублей для строительства комплекса спортивных плоскостных сооружений на территории школы № 7.

В конце беседы мэр Тынды пообещала воспитанникам Центра детского творчества и в дальнейшем поддерживать с ними конструктивный диалог, сообщает пресс-служба администрации Тынды.

Просмотров всего: 54

#дети #образование #отдых #Тында

распечатать


Общество

Экспресс-курсы цифровой грамотности стартовали в Белогорске
Общество 5

В Амурской области увеличили финансирование школьных завтраков
Общество

В Белогорске подросток вышел из школы и пропал
Общество 2

Студенты колледжа в Благовещенске снова жалуются на холод в аудиториях
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь