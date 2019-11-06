Власти Тынды рассказали о планах по организации детского досуга

Фото: администрация Тынды

Мэр города Тынды Марина Михайлова провела пресс-конференцию для воспитанников отделения «Журналистика» городского Центра детского творчества. На вопросы ребят также отвечали заместитель главы по вопросам социальной сферы и реализации общественных инициатив Павел Козменчук и председатель Тындинской городской Думы Игорь Магарламов.

В первую очередь юных журналистов интересовал вопрос организации детского и молодежного досуга в Тынде. Марина Валентиновна рассказала о предстоящем открытии развлекательного муниципального центра «Остров детства» в городском дворце культуры «Русь». Также сообщила о том, что в преддверии новогодних праздников снежные горки будут сооружены не только в центре города, но и в отдаленных районах столицы БАМа.

Павел Козменчук добавил, что в ближайшее время в молодежно-досуговом центре «Гармония» будут организованы дискотеки. А самое главное – в Тынде планируется открытие центра компьютерных технологий «IT-куб» – для детей в возрасте от 5 до 18 лет. Это будет инновационная образовательная площадка, где школьники смогут освоить востребованные языки программирования, создавать виртуальную реальность и работать с большими данными.

Также Марина Михайлова рассказала юным журналистам, что в Тынде построят физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным ледовым полем, где планируют открыть секции фигурного катания и художественной гимнастики.

В продолжение темы детского и молодежного досуга мэр добавила о возведении уже следующим летом спортивных и игровых комплексов на площадке между второй школой и детским садом № 3 «Радуга». А также напомнила о подаренном губернатором Амурской области сертификате на сумму 30 миллионов рублей для строительства комплекса спортивных плоскостных сооружений на территории школы № 7.

В конце беседы мэр Тынды пообещала воспитанникам Центра детского творчества и в дальнейшем поддерживать с ними конструктивный диалог, сообщает пресс-служба администрации Тынды.