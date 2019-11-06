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Минтранс просят объяснить, почему задержаны продажи авиабилетов из ДФО на начало 2020 года

Минтранс просят объяснить, почему задержаны продажи авиабилетов из ДФО на начало 2020 года
Фото: topspb.tv/

В «Единой России» просят объяснить причины задержки старта продаж авиабилетов в европейскую часть России с Дальнего Востока на начало 2020 года и в ближайшее время предоставить жителям информацию о сроках их приобретения. С такой просьбой к министру транспорта, председателю совета директоров ПАО «Аэрофлот» Евгению Дитриху обратился зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и строительству, координатор партийного проекта «Безопасные дороги» Владимир Афонский.

«Традиционно в новогодние праздники большой популярностью пользуются рейсы с Дальнего Востока в центральную часть России. Как правило, продажи по плоскому тарифу открываются уже в октябре, но на сегодняшний день нет понимания о сроках их начала. Мы просим министра транспорта, председателя совета директоров ПАО "Аэрофлот" Евгения Дитриха объяснить причины задержки старта продаж», – сказал Афонский.

По его словам, необходимо оперативно принять все меры для того, чтобы предоставить людям возможность приобрести авиабилеты по соответствующему тарифу, сообщается на сайте партии.

Плоский тариф применяется «Аэрофлотом» с 2015 года. Он не субсидируется из бюджета и является социальной нагрузкой на авиакомпанию. Для открытия продаж билетов на следующий год по плоскому тарифу «Аэрофлот» ежегодно обращается в Минтранс, который должен подтвердить право перевозчика продавать билеты ниже себестоимости.

В октябре уже сообщалось о проблемах с покупкой билетов на маршруты главного российского авиаперевозчика. Тогда в пресс-службе «Аэрофлота» сообщили, что компания завершает формирование программы полетов дальнемагистральных воздушных судов в рамках зимнего расписания 2019-2020 года. В новом сезоне программа «плоских» тарифов будет продолжена, билеты поступят в продажу после окончательного утверждения расписания.

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#транспорт

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