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6ноября
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сегодня, 17:23 0

В Амурской области на 5 рублей увеличили финансирование школьных завтраков

В Амурской области на 5 рублей увеличили финансирование школьных завтраков

Бесплатные завтраки и полдники для амурских школьников 1–4 классов станут разнообразнее. Теперь за счет областного бюджета в школах детей кормят не на 20 рублей в южных территориях и 30 рублей в северных муниципалитетах, а на 25 и 35 рублей соответственно.

Об этом заявили в среду, 6 ноября, на очередном заседании Общественного совета при региональном министерстве образования и науки. Ранее об организации бесплатного питания в школах в одном из своих выступлений говорил губернатор Амурской области Василий Орлов. Глава региона подчеркнул, что в случае необходимости в законодательство области внесут поправки, согласно которым финансирование на данную статью расходов будет увеличено.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», инициатива о бесплатном школьном питании для учеников начальных классов всего Приамурья заработала с 1 октября. Главная цель нововведения – воспитание культуры здорового питания.

«Новый закон установил дополнительную гарантию государства в отношении школьников, но при этом не снял ответственность с родителей, которые в соответствии с частью 1 статьи 63 Семейного кодекса РФ обязаны заботиться о здоровье и физическом развитии своих детей. А обязанность школы в первую очередь – предоставление качественного образования и создание комфортных условий для обучения детей, в том числе и через организацию питания», – сообщила начальник отдела лицензирования и государственного надзора в сфере образования регионального минобрнауки Татьяна Чаплыгина.

Как было отмечено, в Приамурье за организацией питания школьников – ассортиментом, качеством продукции, своевременным прохождением медицинского осмотра работниками пищеблока – ведется контроль, который осуществляется совместно с родительской общественностью.

В заключение членам общественного совета предоставили возможность написать свои отзывы и предложения по модернизации школьного питания на сайте regulation.gov.ru.

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#дети #здоровье #областная власть #школа

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