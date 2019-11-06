В минстрое Приамурья объяснили покупку iPad Pro и комплектующих за 154 тысячи

«Приобретение министерством строительства и архитектуры планшета проходит в рамках технического переоснащения. Взамен устаревших стационарных персональных компьютеров руководителям приобретаются мобильные рабочие места, для того, чтобы специалисты могли оперативно решать поставленные задачи, будучи, например, на выезде или в командировке. Соответственно, для оптимизации работы в министерстве строительства и архитектуры Амурской области принято решение о подготовке технического задания с учетом возможности использования планшетного компьютера», – говорится в ответе амурского минстроя на обращение ИА «Амур.инфо».

Отмечается, что в техническом задании установлены характеристики, во-первых, с учетом возможности внесения данных в различные информационные системы, такие как СЭД «Дело» ФГИС ТП, электронный бюджет, АКЦ планирование, АКЦ Финансы, АКЦ госзаказ. Во-вторых, с учетом специфики работы министерства, то есть учитывалась необходимость использования современного программного обеспечения, работающего с большим объемом информации в области проектирования, 3D-визуализации.

Начальная (максимальная) цена контракта формировалась на основании коммерческих предложений.

«Закупка объявлена в магазине закупки малого объема для сбора ценовых предложений, позволяющих заключить контракт с поставщиком, предложившим меньшую цену», – говорится в ответе.