Отремонтированный бассейн в Белогорье неприятно удивил старыми кабинками

После того как в бассейне Белогорья завершился первый за 30 лет капремонт, туда потянулись посетители. Горожане рассчитывали, что во время ремонта решится вопрос кабинок для одежды в раздевалках. Они не просто физически устарели, во многих даже нет дверей.

«Мы уже больше 10 лет ездим в этот бассейн. Ситуация с кабинками становилась все хуже и хуже. Дверцы сначала были покосившиеся, а потом их вовсе открутили. И если раньше во всех шкафчиках были дверцы, то со временем половина осталась без них. Когда мы услышали о ремонте бассейна, то обрадовались, что наконец приведут в порядок шкафчики, потому что вещи где-то нужно оставлять, а тех, что с дверцами катастрофически не хватает для всех посетителей. И каково же было наше удивление, когда мы приехали, а в бассейне, на ремонт которого, как мы слышали, потратили 9 с лишним миллионов рублей, остались прежние шкафчики без дверей. Мы не понимаем, почему такое отношение к посетителям. Мы же не бесплатно туда ходим, мы получаем услугу. И, придя в бассейн, мы даже не можем нормально положить свои вещи», – возмущается благовещенка.

Как сообщало Амур.инфо, комплекс ремонтировали с декабря 2018 года. Там уложили новую крышу над пристройкой к бассейну, сделали косметический ремонт в раздевалках, в помещении самой чаши установили новый подвесной потолок, который более устойчив к испарению хлора, заменили плитку в резервуаре, положили теплый пол, повесили новые светодиодные светильники. На это было потрачено около 9,5 миллиона рублей.

Шкафчики в бассейне тоже планируют заменить. «Есть смета, которая предполагает и остальные работы – как раз замену шкафчиков и технического оборудования. Но это уже при рассмотрении бюджета на следующий год. При формировании бюджета, если нам доведут лимиты, которые необходимы в том числе для замены шкафчиков, то, конечно, эти работы будут проведены. Пока были выполнены первоочередные работы», – пояснил Дмитрий Кутека, министр по физической культуре и спорту Амурской области.

Однако посетители надеются, что до этого времени в раздевалках хотя бы прикрутят дверцы к старым шкафчикам.

«Люди ходят в бассейн и хотят чувствовать себя людьми, чтобы можно было спокойно положить вещи и шкафчик закрыть. Но ситуация, к сожалению, осталась такая же. Мы не понимаем, почему так сложно как минимум прикрутить дверцы к тем шкафчикам, которые сейчас стоят в раздевалке», – задается вопросом горожанка.