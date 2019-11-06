Депутаты хотят запретить продавать смартфоны без российского ПО

Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете на продажу смартфонов и компьютеров без российского программного обеспечения. Документ обязывает с 1 июля 2020 года предустанавливать российское ПО на отдельные виды устройств.

Перечни таких товаров, ПО и порядок его установки должно определить правительство. В пояснительной записке указывается, что изменения затронут смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией «смарт-ТВ», пишет РИА Новости.

Инициатива таких новшеств принадлежит депутатам Сергею Жигареву, Владимиру Гутеневу, Олегу Николаеву и Александру Ющенко. Член профильного комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Алексей Канаев заявил, что законопроект, во-первых, направлен на защиту прав потребителей, а во-вторых, будет способствовать развитию российских ИТ-компаний и «поставит их в равную высококонкурентную среду» с зарубежными корпорациями.

В случае принятия документ вступит в силу с 1 июля следующего года.