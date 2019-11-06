Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
6ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:59 1

Депутаты хотят запретить продавать смартфоны без российского ПО

Депутаты хотят запретить продавать смартфоны без российского ПО
Фото: life.ru

Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете на продажу смартфонов и компьютеров без российского программного обеспечения. Документ обязывает с 1 июля 2020 года предустанавливать российское ПО на отдельные виды устройств.

Перечни таких товаров, ПО и порядок его установки должно определить правительство. В пояснительной записке указывается, что изменения затронут смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией «смарт-ТВ», пишет РИА Новости.

Инициатива таких новшеств принадлежит депутатам Сергею Жигареву, Владимиру Гутеневу, Олегу Николаеву и Александру Ющенко. Член профильного комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Алексей Канаев заявил, что законопроект, во-первых, направлен на защиту прав потребителей, а во-вторых, будет способствовать развитию российских ИТ-компаний и «поставит их в равную высококонкурентную среду» с зарубежными корпорациями.

В случае принятия документ вступит в силу с 1 июля следующего года.

Просмотров всего: 79

#закон #технологии

распечатать


Власть

В минстрое Приамурья объяснили покупку iPad Pro и комплектующих за 154 тысячи
Общество

В Амурской области суд закрыл придорожное кафе из-за санитарных нарушений
Происшествия

Благовещенец получил реальный срок за угрозу муляжом гранаты
Общество

Госдума поддержала проект закона о воссоздании вытрезвителей
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • anschutka

    anschutka
    8 минут назад

    Теперь от ЯндексБраузера нигде не скроешься

    Вангую новую услугу - удаление предустановленного ПО

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь