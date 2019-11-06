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сегодня, 16:49 0

Девушка упала в пропасть и разбилась на глазах у своего парня

Девушка упала в пропасть и разбилась на глазах у своего парня
Фото: instagram.com/adamstanaway/

29-летняя Ханна Лоу была опытной альпинисткой и часто покоряла горы вместе с возлюбленным Адамом. В злополучный день увлечение девушки разлучило молодых людей навсегда.

Ханна и Адам уже больше года встречались, совместно снимали жилье. За несколько дней до гибели пара решила узаконить отношения и купить собственный дом. Также они готовились отметить 30-летие Адама. Но планам о счастье не суждено было сбыться, сообщает Life.

Ханна вместе с сестрой, мамой и женихом отправилась на пикник в горы. Добравшись до нужной вершины, влюблённые захотели ненадолго уединиться. Но наслаждаться паре пришлось недолго. Когда они собирались назад, девушка оступилась, перепуганный Адам поспешил схватить её за сумку. Однако парень не успел, и возлюбленная у него на глазах сорвалась с высоты 18 метров и разбилась.

«Мы были очень счастливы, ведь скоро мой день рождения – 30 лет, и мы покупали свой первый дом. Спустя несколько минут мы уже собирались уйти. Ханна повернулась и потеряла равновесие. Я потянулся, чтобы схватить её, но не успел, она упала», – рассказал жених.

Сам парень с семьёй не могли добраться до девушки, а когда на место прибыли спасатели, она была уже мертва. Ханна получила тяжёлую черепно-мозговую травму. Полицейские провели расследование и подтвердили, что британка погибла в результате несчастного случая.

«Словами не описать ту боль, что я испытываю. <...> Я буду любить тебя вечно, спи спокойно, дорогая, пока мы не встретимся снова», – сказал Адам.

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#жизнь #происшествия

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