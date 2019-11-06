Комиссия рассмотрела документы амурчан, пострадавших от наводнения

В Приамурье состоялось первое заседание областной комиссии по рассмотрению личных дел граждан, чье жилье признано пострадавшим в результате наводнения летом этого года. Рассмотрено около ста пакетов документов.

«В состав комиссии вошли специалисты минимущества области, так как условием получения свидетельства является обязательное отчуждение подтопленного дома и земельного участка в собственность муниципалитета или области; минстроя (которое занималось обследованием поврежденных жилых помещений; Амурского ипотечного агентства, которое, в частности, поможет подобрать жилье; минюста – для правовой оценки. От нашего министерства в работе принимает участие бухгалтерия, которая занимается перечислением средств, юридическая служба, профильный отдел, которым составлены пакеты документов», – рассказала министр социальной защиты населения Амурской области Наталья Киселёва.

По результатам рассмотрения документов комиссией выносится положительное или отрицательное решение, подтверждается расчет объема финансовой помощи.

После принятия решения о предоставлении или об отказе в предоставлении выплаты на приобретение или строительство жилья помещения министерство направляет в территориальное УСЗН уведомление. Там оно вручается гражданину. В случае невозможности вручения УСЗН направляет его заявителю почтой.

Выплата на приобретение/строительство жилья или на капремонт должна быть использована в течение девяти месяцев со дня получения уведомления. Средства перечисляются министерством на специальный счет заявителя, открытый в кредитной организации по выбору гражданина. Перечисление средств со специального счета (в безналичной форме) будет произведено только после приобретения жилого помещения.

Ранее Амур.инфо сообщало, что до конца 2019 года пострадавшим выдадут 128 сертификатов для приобретения жилья и 474 сертификата на капремонт поврежденных помещений. Прием заявок от подтопленцев уже стартовал. Пришли деньги из федерального бюджета.

Заявления начали принимать 30 октября. Власти уточняют, что попавшие в зону подтопления земля и дом взамен сертификата должны быть переданы в собственность муниципалитета или региона.