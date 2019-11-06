Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
6ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:49 1

В Благовещенске прошла ярмарка вакансий от учреждений силовых структур

В Благовещенске прошла ярмарка вакансий от учреждений силовых структур
Фото: pixabay.com

В центре занятости населения Амурской области прошла ярмарка вакансий от учреждений силовых структур. Амурчан приглашали на военную службу. В мероприятии поучаствовали 8 работодателей.

Вакансии предлагали пункт отбора на военную службу по контракту по Амурской области, ПУ ФСБ России по Амурской области, охранные предприятия и другие ведомства. Всего было представлено около 400 вакансий. Работодатели искали военнослужащих для прохождения службы по контракту, полицейских, охранников, судовых радиомонтажников, слесарей-судоремонтников, пожарных. Также требовался начальник части и начальник караула.

По итогам собеседования 9 гражданам предложили трудоустройство или повторное собеседование по следующим специальностям: военнослужащий по контракту, слесарь-судоремонтник, начальник караула, пожарный, охранник. В 2019 году управление занятости населения Амурской области провело более 300 ярмарок вакансий, в том числе для женщин, инвалидов, молодежи и школьников. В них приняли участие более 600 организаций области, свыше 6,6 тысячи амурчан.

Просмотров всего: 253

#военные #работа

распечатать


Общество

Военнослужащих в Приамурье обучают ведению боя с учетом опыта в Сирии
В России и мире

Медика уволили из больницы из-за коллекции детского порно в рабочем компьютере
Происшествия 20

Солдата, расстрелявшего сослуживцев, отправили в караул в нарушение приказа
Общество

Специальная комиссия высоко оценила боевую подготовку амурских военных
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • РУССИЧ

    РУССИЧ
    23 минуты назад

    Неужели всё так плохо? Даже в ФСБ никто не хочет?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь