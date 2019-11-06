В Благовещенске прошла ярмарка вакансий от учреждений силовых структур

В центре занятости населения Амурской области прошла ярмарка вакансий от учреждений силовых структур. Амурчан приглашали на военную службу. В мероприятии поучаствовали 8 работодателей.

Вакансии предлагали пункт отбора на военную службу по контракту по Амурской области, ПУ ФСБ России по Амурской области, охранные предприятия и другие ведомства. Всего было представлено около 400 вакансий. Работодатели искали военнослужащих для прохождения службы по контракту, полицейских, охранников, судовых радиомонтажников, слесарей-судоремонтников, пожарных. Также требовался начальник части и начальник караула.

По итогам собеседования 9 гражданам предложили трудоустройство или повторное собеседование по следующим специальностям: военнослужащий по контракту, слесарь-судоремонтник, начальник караула, пожарный, охранник. В 2019 году управление занятости населения Амурской области провело более 300 ярмарок вакансий, в том числе для женщин, инвалидов, молодежи и школьников. В них приняли участие более 600 организаций области, свыше 6,6 тысячи амурчан.