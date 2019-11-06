В Амурской области суд закрыл придорожное кафе из-за санитарных нарушений

Архаринским районным судом приостановлена деятельность кафе «Родник» на 1 739 километре федеральной трассы Чита – Хабаровск. Сотрудники амурского управления Роспотребнадзора выявили в заведении многочисленные нарушения санитарного законодательства.

В ходе проведения плановой проверки кафе было обнаружено, что не обеспечена поточность технологических процессов в объемно-планировочных и конструкторских решениях помещений. Кроме того, при работе технологического оборудования в производственном помещении не исключен контакт сырых и готовых к употреблению пищевых продуктов. Также выявлены нарушения при организации водоснабжения и водоотведении хозяйственно-бытовых сточных вод, не созданы условия для мытья столовой посуды и кухонного инвентаря, нарушаются режимы мытья столовой и кухонной посуды, технологической обработки продовольственного сырья и пищевых продуктов.

В кафе не созданы условия для соблюдения правил личной гигиены персоналом. Производственные помещения, оборудование, посуда не содержатся в чистоте, что не обеспечивает качество и безопасность выпускаемой готовой продукции. Также не проводятся инженерно- технические мероприятия по предотвращению проникновения в производственные помещения грызунов, насекомых.

В связи с выявленными нарушениями в отношении владельца кафе составлен протокол о временном запрете деятельности кафе. Материалы дела об административном правонарушении направлены на рассмотрение в Архаринский районный суд. Суд в свою очередь 5 ноября постановил назначить индивидуальному предпринимателю наказание в виде административного приостановления деятельности кафе сроком на 90 суток.