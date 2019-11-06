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сегодня, 16:37 0

Шура готовится стать отцом

Шура готовится стать отцом
Фото: instagram.com/shuramedvedev/?utm_source=ig_embed

У 44-летнего Александра Медведева (настоящее имя Шуры) не было семьи и детей. Всю жизнь артист работал над собой и боролся с тяжелой болезнью, но теперь решил пересмотреть приоритеты.

В плотном гастрольном графике Шура нашел время, чтобы решить проблемы в личной жизни. В частности, певец принял решение стать отцом. Сейчас артист занят поисками суррогатной матери. Заодно он присматривает для будущих наследников загородный дом, чтобы у малышей были собственная песочница и лужайка, сообщает «Дни.ру».

Навыки отцовства певец отрабатывает на многочисленных племянниках. «Я стану замечательным отцом. Знаете, как я детей нянчу, которые вокруг меня? Мне малышей с трех лет оставляют», – рассказал Шура. Он рад, что станет отцом-одиночкой.

Все юридические и прочие формальности певец намерен уладить в России. Это значительно дешевле, чем, например, в Америке. Разница получается внушительная: 800 тысяч рублей против 11 миллионов в США.

Шура признался, что на такой решительный шаг его вдохновил удачный опыт коллег. Благодаря суррогатным матерям родителями стали Сергей Лазарев, Филипп Киркоров, а также супруги Алла Пугачева и Максим Галкин.

Своих детей певец не может иметь из-за перенесенной онкологии. По словам артиста, рак у него обнаружили поздно. «Мне отрезали одно яичко. Ладно, значит, нужно это пройти и жить дальше», – говорил Шура.

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#шоу-бизнес

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