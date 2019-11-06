Благовещенец получил реальный срок за угрозу муляжом гранаты

В Благовещенске осужден ранее судимый мужчина. При ограблении он угрожал девушке гранатой, которая оказалась муляжом. Суд выслушал обе стороны и вынес приговор, по которому осужденный получил четыре года лишения свободы.

Нападение произошло в марте текущего года во дворе одного из домов на улице 50-летия Октября. По версии следствия, пьяный мужчина заметил прохожую и решил ее ограбить, при этом угрожая муляжом гранаты.

В судебном заседании подсудимый признал свою вину, но не полностью. Он рассказал, что оказался в незнакомом районе города. Вызвал такси, но таксист не смог его найти и уехал. Незадачливый пассажир увидел прохожую. Попросил у нее вызвать такси от ее дома.

На улице было холодно, а мужчина был легко одет, поэтому он попросил зайти в подъезд ее дома. Она разрешила. Он позвонил в такси, назвал точный адрес, ему предложили ждать машину. В это время девушка стояла рядом, – почему не уходила, подсудимый не знает. Они начали беседовать и поругались. «Он допускает, что задавал девушке некорректные вопросы, на которые она стала грубить, вести себя аморально, а также угрожать физической расправой со стороны своих знакомых. Чтобы прекратить угрозы, он достал гранату и сказал ей делать, что хочет. Вызванное такси в это время уже уехало. Затем девушка убежала, а он вышел из подъезда и пошел в магазин, куда повторно вызвал такси», – так, по словам подсудимого, проходил тот вечер. Подсудимый также сообщил, что девушке не угрожал и сумку не выхватывал, так как в деньгах не нуждался.

Суд выслушал и потерпевшую. Она рассказала, как на подходе к подъезду ее догнал выпивший мужчина. В подъезд они зашли вместе. На лестничной площадке он дернул ее за рукав – так, что она оказалась лицом к нему. Это напугало девушку. Она хотела уйти, но мужчина преградил ей дорогу. «Адреса никакого он не спрашивал, никуда при мне не звонил. Разговор продлился около 15 минут, все это время он спрашивал имя, сколько лет. После отказа оказать ему интимные услуги достал из кармана куртки гранату, которой стал угрожать», – сообщила потерпевшая.

Кроме того, по ее словам, мужчина вел себя агрессивно, угрожал взорвать гранату. «Прижал меня к стене, забрал сумку и вытащил из внутреннего кармана сумки две купюры по 1 000 рублей», – продолжила девушка. Когда она отбежала и стала стучать в дверь, мужчина еще стоял в подъезде. Оказавшись в квартире, потерпевшая позвонила в полицию.

Несмотря на непризнание подсудимым своей вины, его вина подтверждается исследованными судом доказательствами, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимому, суд признал состояние здоровья его матери. Отягчающим обстоятельством стал рецидив преступлений, который является опасным. Кроме того, в качестве отягчающего наказание обстоятельства признано и то, что в момент совершения преступления подсудимый был пьян.

В результате суд признал горожанина виновным в совершении разбойного нападения с применением насилия или с угрозой его применения и назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы. Отбывать наказание осужденному придется в колонии строгого режима. Кроме того, он обязан вернуть потерпевшей 2 000 рублей.