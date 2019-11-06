В Тындинском районе пропали двое рыбаков

Фото: instagram.com/amurskiespasateli

6 ноября группа спасателей из города Сковородино областного поисково-спасательного отряда отправилась в Тындинский район. Они примут участие в поисках двух пропавших рыбаков.

По предварительной информации, двое мужчин, 1961 и 1962 годов рождения, 28 октября уехали на рыбалку в район участка Апсакан, в 112 километрах от поселка Ларба. Амурчане добрались до зимовья. С 31 октября и до настоящего времени об их местонахождении ничего не известно.

Как сообщается в Инстаграме Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности, прибыв в Тынду, спасатели вместе с полицейскими отправятся в тайгу в зимовье, откуда и начнут поиски пропавших людей.