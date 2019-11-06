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6ноября
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сегодня, 16:19 0

В Белогорске подросток вышел из школы и пропал

В Белогорске подросток вышел из школы и пропал
Фото: instagram.com/p/B4hCrNBoyP4/?igshid=1c9f2ylofegs9

В Белогорске разыскивают Родиона Листау 2004 года рождения. 3 октября в 9 часов утра несовершеннолетний ушел из школы, но домой не вернулся.

Приметы пропавшего: рост около 161 сантиметров, худощавое телосложение, волосы русые.

Родион был одет в синие джинсы, в темно-синюю толстовку, черную куртку, черные кроссовки, сообщает ПСО «Амур» в своем инстаграм-аккаунте.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетнего, просят сообщить по телефону 02 ( с мобильного – 102) либо по телефону отделения по розыску лиц 2-41-19, 8 961-952-50-71, 8 914-564-67-96.

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#дети #происшествия

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