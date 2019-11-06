Военнослужащих в Приамурье обучают ведению боя с учетом опыта в Сирии

В Амурском общевойсковом объединении ВВО внедряются новые методики обучения на основе боевого опыта. Об этом рассказал командующий объединением генерал-майор Сергей Чеботарёв. Он также поведал, как опыт военных действий в Сирии повлиял на подготовку военнослужащих в Приамурье.

Сергей Валерьевич дал интервью редакционно-издательскому центру «Красная звезда» Минобороны РФ. В нем он, в частности, подвел предварительные итоги 2019 года, отметив, что отличительной чертой текущего года являлась высокая интенсивность практических занятий на полигоне. Как зимой, так и летом загруженность полигонов была близка к стопроцентному показателю – подразделения занимались практически круглосуточно. Этому способствовала новая программа интенсивной боевой подготовки для подразделений, укомплектованных военнослужащими по контракту, добавил генерал-майор.

Также он рассказал о том, что совершенствование боевой учёбы, а также использование новых форм и методов в обучении проводилось на всех уровнях подготовки подразделений. Одним из главных новшеств одиночной подготовки стало внедрение практической скоростной стрельбы. Это новое направление, которое начали использовать весной 2019 года. Первыми освоили практическую стрельбу разведывательные и мотострелковые подразделения, укомплектованные военнослужащими по контракту.

На полигонах объединения оборудованы специальные участки для проведения упражнений. Они представляют собой стены с проёмами и другие укрытия, из-за которых стрелку нужно на время поражать различные мишени. Для их обстрела военнослужащему необходимо постоянно перемещаться. Главным в этом упражнении является скорость выполнения и точность поражения целей, отметил Сергей Чеботарёв. Благодаря упражнению стрелки учатся стрелять из неудобных положений, действовать быстро и результативно.

«В подготовке подразделений мы ввели такой принцип, как проведение занятий различными подразделениями в единой тактической обстановке, по единому замыслу. Теперь все полевые занятия проводятся согласно алгоритму подготовки к бою и ведения боя. Пока одно подразделение отрабатывает вождение, в едином замысле оно совершает марш к месту боевого применения. В то же время другое подразделение уже ведёт условный бой в ходе огневой подготовки. В целом каждое отдельное подразделение на отдельных занятиях работает для выполнения единой учебно-боевой задачи. Военнослужащие понимают замысел действий, а командиры практикуются организовывать и вести боевые действия.Кроме того, отрабатывается много новых способов эффективного применения снайперов, гранатомётчиков и военнослужащих других специальностей, которые позволят нанести условному противнику максимальный урон. Всё это происходит при выполнении боевых стрельб с последующим анализом результата», – рассказал командующий Амурским общевойсковым объединением ВВО.

Помимо этого, Сергей Чеботарёв поведал об опыте, полученном в Сирии, и его использовании в Амурском объединении.

«Вооружённые конфликты последних лет показывают, что современная война будет отличаться динамичностью, высокой технологичностью, уходом от прямых масштабных боёв. Окопной войны в классических формах, как мы привыкли видеть из фильмов о Великой Отечественной войне, скорее всего, не будет. Основываясь на требованиях начальника Генерального штаба Вооружённых Сил РФ, в течение года офицерами управления объединения были выработаны несколько новых принципов планирования и ведения боевых действий на тактическом уровне. Апробацию новшеств удалось провести в ходе бригадного учения с мотострелковым соединением, которое состоялось в первой половине октября на полигоне Князе-Волконский в Хабаровском крае. В течение недели соединение под командованием полковника Александра Шершнёва вело манёвренную оборону, осуществляя постоянный контроль и прогнозирование, упреждение действий условного противника. При манёврах были применены новые способы тактической маскировки. Трёхтысячная группировка действовала решительно, настойчиво и нестандартно.

Была развёрнута система демонстративно-отвлекающих наступательных действий на флангах обороны, организованы поисково-разведывательные рейды, отработаны сковывающие огневые удары средств артиллерии совместно с расчётами радиоэлектронной борьбы, а также ряд других нововведений. Были приняты беспрецедентные меры по защите воздушного пространства от разведывательных БПЛА и авиации условного противника. Организовано полное взаимодействие с поддерживающей группировку армейской авиацией, вертолёты которой нанесли точечный сокрушительный удар в нужное время. На заключительном этапе группировка провела стремительную контратаку, захватив важные рубежи», – отметил генерал-майор.

Кроме того, Сергей Валерьевич поделился, какое вооружение поступает сегодня в Амурское объединение ВВО. Одно из главных поступлений военной техники текущего года – современные модернизированные танки семейства Т-80. Они в полной мере отвечают требованиям высокоманёвренного боя и суровому дальневосточному климату, сказал командующий. Общевойсковое соединение, дислоцированное в Амурской области, уже перевооружено на новые машины, их проверили в ходе тактических учений.

«Стоит отметить, что в текущем году артиллеристы получили комплексы беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10", что в значительной мере повысило точность и огневые возможности применения артсистем. Опыт современных военных конфликтов показывает, что значимость артиллерии в современной войне только возрастает. Совсем недавно разведчики получили партию комплексов КРУС "Стрелец". Наряду с другими поставками считаю его важным элементом в звене войсковой разведки. Комплекс способен передавать готовые координаты разведанного объекта на пункт управления и на огневые позиции, что позволяет в кратчайшие сроки уничтожать цель.

Также главными направлениями повышения боеспособности современной высокотехнологичной армии стоит отметить устойчивую связь и радиоэлектронную борьбу. Поставкам средств связи всегда уделяется повышенное внимание. За последнее время к нам поступили новые станции спутниковой связи "Ливень", ряд современных радиорелейных станций, которые в полном объёме обеспечивают управление войсками в любой обстановке. Из средств радиоэлектронной борьбы стоит сказать о поступившем недавно комплексе "Борисоглебск-2". Это перспективное направление развития. Станции комплекса можно применять комплексно и отдельно. Он может использоваться как для радиоэлектронной разведки, так и для борьбы с БПЛА, средствами связи, радиоуправляемыми фугасами. Применение комплекса очень обширно», – добавил Сергей Чеботарёв.