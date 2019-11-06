Амурский УФАС подтвердил повышение розничных цен на бензин и дизель

Амурский УФАС подтвердил повышение розничных цен на автомобильное топливо. Зафиксирован рост стоимости бензина марки АИ-92 на 0,5 % и АИ-95 на 0,6%, дизельное топливо зимнее – 3,4 % .

Оптовые цены на бензин марок АИ-76 (80), АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо остались на уровне предыдущей недели. Эти данные были выведены управлением согласно мониторингу за период с 28 октября по 3 ноября этого года, сообщает ведомство на своем сайте.

Амурское УФАС отмечает, что по поручению президента и правительства РФ в целях оперативной оценки ситуации, Федеральная антимонопольная служба продолжает осуществлять еженедельный мониторинг цен и движения моторного топлива на рынке нефтепродуктов.