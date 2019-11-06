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сегодня, 15:54 3

Амурский УФАС подтвердил повышение розничных цен на бензин и дизель

Амурский УФАС подтвердил повышение розничных цен на бензин и дизель
Фото: pixabay.com

Амурский УФАС подтвердил повышение розничных цен на автомобильное топливо. Зафиксирован рост стоимости бензина марки АИ-92 на 0,5 % и АИ-95 на 0,6%, дизельное топливо зимнее – 3,4 % .

Оптовые цены на бензин марок АИ-76 (80), АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо остались на уровне предыдущей недели. Эти данные были выведены управлением согласно мониторингу за период с 28 октября по 3 ноября этого года, сообщает ведомство на своем сайте.

Амурское УФАС отмечает, что по поручению президента и правительства РФ в целях оперативной оценки ситуации, Федеральная антимонопольная служба продолжает осуществлять еженедельный мониторинг цен и движения моторного топлива на рынке нефтепродуктов.

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#бензин #цены

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Комментарии
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  • Мудрый28

    Мудрый28
    1 час назад

    спасибо мы и так заметили. остается непонятным только одно, с какого х... ?

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Т.е. без подтверждения УФАС как бы и нет повышения? )

  • Mainer

    Mainer
    2 минуты назад

    Oldlord

    Т.е. без подтверждения УФАС как бы и нет повышения? )



    Нет, это типа "ФАС следит за порядком. Беспорядки его не интересуют" (с)



    "Ну повысили, ну и чо?" - Зевает ФАС. "Повышение", снова зевает, "подтверждаем. Продолжаем мониторить ситуацию".



    Этот как: "Ну убили, ну да, есть такое дело. Продолжаем вести наблюдение."



    Гомосеки пассивные, мля!

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