Заместителем министра здравоохранения Амурской области стала Елена Мирлас

Фото: министерство здравоохранения Амурской области

В амурском минздраве – новое назначение. Заместителем министра здравоохранения области назначена Елена Мирлас. Она будет координировать работу по родовспоможению и педиатрии.

Новый заместитель уже приступила к исполнению должностных обязанностей. Елена Мирлас – кандидат медицинских наук. Она окончила Благовещенский государственный медицинский институт в 1995 году. Работала врачом акушером-гинекологом в Благовещенской городской больнице, женской консультации, гинекологическом отделении АОКБ и в одной из частных клиник.

До назначения на пост заместителя министра Елена Мирлас работала ассистентом кафедры акушерства и гинекологии АГМА, а также по совмещению – акушером-гинекологом в областном перинатальном центре и роддоме Благовещенской горбольнице.