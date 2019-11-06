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6ноября
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Заместителем министра здравоохранения Амурской области стала Елена Мирлас

Заместителем министра здравоохранения Амурской области стала Елена Мирлас
Фото: министерство здравоохранения Амурской области

В амурском минздраве – новое назначение. Заместителем министра здравоохранения области назначена Елена Мирлас. Она будет координировать работу по родовспоможению и педиатрии.

Новый заместитель уже приступила к исполнению должностных обязанностей. Елена Мирлас – кандидат медицинских наук. Она окончила Благовещенский государственный медицинский институт в 1995 году. Работала врачом акушером-гинекологом в Благовещенской городской больнице, женской консультации, гинекологическом отделении АОКБ и в одной из частных клиник.

До назначения на пост заместителя министра Елена Мирлас работала ассистентом кафедры акушерства и гинекологии АГМА, а также по совмещению – акушером-гинекологом в областном перинатальном центре и роддоме Благовещенской горбольнице.

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#здоровье #медицина #областная власть

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