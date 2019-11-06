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6ноября
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В Свободном на вокзале торговали небезопасной продукцией

В Свободном на вокзале торговали небезопасной продукцией
Фото: Амур.инфо

Свободненская транспортная прокуратура привлекла к ответственности женщину-предпринимателя. Ее уличили в продаже небезопасных продуктов питания на железнодорожном вокзале.

Специалисты Роспотребнадзора в Свободном рассмотрели материалы о правонарушении по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ (нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов).

В ходе прокурорской проверки было установлено, что предприниматель, осуществляющая продажу продуктов питания в здании вокзала станции Свободный Забайкальской железной дороги, реализовывала готовую кулинарную продукцию, а также разнообразные колбасные изделия без документов, подтверждающих их происхождение, качество и безопасность.

По результатам проверки прокурором в отношении предпринимателя было вынесено постановление о возбуждении дела по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которого предпринимателя признали виновной в административном правонарушении, оштрафовали на 20 тысяч рублей. Решение уже вступило в законную силу, сообщается на сайте Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

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#Свободный #торговля #транспорт

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