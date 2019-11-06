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6ноября
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сегодня, 15:36 2

Студенты колледжа в Благовещенске снова жалуются на холод в аудиториях

Студенты колледжа в Благовещенске снова жалуются на холод в аудиториях
Фото: Амур.инфо

Студенты Амурского колледжа строительства и ЖКХ в Благовещенске снова жалуются на холодные аудитории. Ранее амурчане уже обращались в редакцию Амур.инфо по этому поводу. С их слов, после огласки в помещениях стало теплее, однако ситуация повторилась.

Об этом рассказала одна из студенток, которая выступила от лица группы и пожелала не называть свое имя. «Сейчас в аудиториях очень холодно, сидеть вообще не возможно. У нас в подвале, насколько я знаю от преподавателей, перекрывают краны. То есть отопление, по сути, подключено к колледжу, но из-за перекрытых кранов отопление исчезает. Просто экономят. Мы уже устали это терпеть», – рассказала одна из студенток.

В колледже корреспонденту Амур.инфо рассказали, что санитарная норма по температурному режиму в аудиториях выдерживается, температура не опускается ниже 18 градусов, как это предписано.

«Отопление у нас включено на всю мощность. То, что город дает, то мы и выдаем. Сейчас просто температура носителя, вода горячая, которая подается, не полностью прогрета, и поэтому вот так, наверное. Понимаете, понятие температуры у всех разное, каждый воспринимает холод и жару по-разному, например, я не люблю жаркую погоду. Так что 18 градусов мы выдерживаем. Санитарные нормы говорят о том, что в студенческом общежитии и в аудиториях должно быть не ниже 18 градусов», – прокомментировал директор колледжа Виктор Петухов.

Он также опроверг информацию о том, что учебное заведение таким образом экономит на отоплении. «Энергоснабжающая организация, они так называемые шайбы ставят, сужающие устройства, которые совсем тонкие. К тому же сейчас же идет настройка сетей отопления по городу. Нет, мы не крутим», – добавил Виктор Дмитриевич.

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#ЖКХ #образование

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Комментарии
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  • Лина24

    Лина24
    1 час назад

    Директор, понимаю, только на себе не экономит...

  • Хасан25

    Хасан25
    1 час назад

    Студенты колледжа ЖКХ не знают элементарных вещей по своей профессии! Ни температурного режима, ни вообще как устроена система отопления! Зато четко усвоили куда нужно звонить и скулить!

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