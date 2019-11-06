В аварии в Благовещенске серьезно пострадали два авто (фото, видео)

В Благовещенске на пересечении улиц Зейской и Богдана-Хмельницкого произошла жесткая авария. Предварительно, один из участников движения проехал на запрещающий сигнал светофора.

Фото произошедшего появились в социальных сетях. От удара одна из машин опрокинулась, у другой отлетел бампер, вмялся капот. Как сообщает инстаграм-аккаунт skaner28, обошлось без пострадавших. Обстоятельства ДТП выясняются. Видео: Youtube / Ремус Люпин

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#ДТП #транспорт

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Любовь Чуприна