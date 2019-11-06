Пассажир поезда Тында – Благовещенск обокрал попутчика

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Благовещенские транспортные полицейские по горячим следам раскрыли кражу, совершенную в поезде. Об этом сообщила пресс-служба Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте.

В Благовещенский ЛО МВД России на транспорте поступило заявление от гражданина по факту кражи. У мужчины во время следования в пассажирском поезде сообщением Тында – Благовещенск неизвестный похитил паспорт и деньги – 9 тысяч рублей. Полицейские установили подозреваемого – им оказался пассажир этого же поезда 1988 года рождения. Задержанный дал признательные показания.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба гражданину». Пассажиру поезда грозит лишение свободы на срок до 5 лет, с ограничением свободы или без него. Проводится расследование.