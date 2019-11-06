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6ноября
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Из психбольницы в Чите сбежали двое осужденных

Из психбольницы в Чите сбежали двое осужденных
Фото: chita.ru

Два пациента, осужденные за убийство и кражу, сбежали в ночь на среду, 6 ноября, из краевой клинической психиатрической больницы в Чите. Они объявлены в розыск.

«Один из сбежавших был осужден за совершение кражи, второй – за убийство. Их признали недееспособными», – сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией.

В пресс-службе министерства здравоохранения Забайкальского края подтвердили, что в ночь на среду два пациента самовольно покинули клинику. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

По данным регионального УМВД, личный состав ведомства поднят по тревоге. «Сотрудники полиции проводят работу по обнаружению сбежавших и их возвращению в учреждение», – прокомментировали в ведомстве.

Издание «Чита.ру» опубликовало приметы сбежавших.

27-летний Федор Ланин особо опасен. На вид ему 27–30 лет, рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, смуглый, стрижка короткая, волосы темные. Был одет в мастерку с капюшоном темного цвета, черное трико, темно-синие тапочки. На руках есть татуировки.

23-летний Иван Мирсанов: на вид 25 лет, рост 175–180 сантиметров, худощавого телосложения, стрижка короткая, волосы темно-русые. Есть татуировка на ноге в виде скорпиона. Он был одет в пуховик синего цвета с белыми вставками и темное трико.

Всех, кто видел разыскиваемых, или знает, где они находятся, просят сообщить об этом в полицию по телефонам 102 с мобильного или 02 с городского, или позвонить в дежурную часть полиции Читы по номеру (302) 223-54-50.

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#Дальний Восток #происшествия

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