Госдума поддержала проект закона о воссоздании вытрезвителей

Депутаты Государственной думы Российской Федерации поддержали законопроект о возвращении медвытрезвителей. Правом создания этих учреждений предлагается наделить власти регионов.

Вытрезвители предназначены для помощи людям, утратившим способность «самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке» вследствие алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, сообщает РБК.

«В части субъектов нашей страны уже есть медицинские вытрезвители, но процесс их организации по инициативе региональных и муниципальных властей находится вне рамок законодательства. Поправки призваны исправить эту ошибку», – объяснил необходимость принятия документа один из его авторов, зампред думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн.

Сеть вытрезвителей существовала в России с советских времен, однако была ликвидирована в 2012 году. По оценке авторов законопроекта, в результате этого сейчас в России ежегодно гибнет от переохлаждения от 8 до 10 тысяч человек, оказавшихся на улице в беспомощном состоянии по причине алкогольного опьянения. Кроме того, эти люди нередко становятся жертвами преступников либо сами совершают преступления.

В соответствии с подготовленным группой сенаторов и депутатов Госдумы законопроектом власти регионов должны получить право создавать вытрезвители, в том числе на основе государственно-частного или муниципально-частного партнерства. При этом правила работы таких учреждений должно утверждать правительство России.

Одновременно депутаты Госдумы приняли в первом чтении поправку в закон «О полиции», дав полицейским право доставлять пьяных из общественных мест не только в медицинские организации, но и в специализированные учреждения, оказывающие помощь лицам, находящимся в состоянии опьянения.

«На сегодняшний день сотрудники полиции имеют право доставлять граждан, находящихся в состоянии опьянения, в больницы, однако полномочий по доставке их в специализированные социальные учреждения, активно создающиеся сейчас в регионах, у них по закону нет. При этом зачастую медики не видят оснований для госпитализации таких граждан, и беспомощные люди могут оказаться на улице, могут стать жертвами преступников или получить травмы», – пояснил председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

В мае предложения о воссоздании системы вытрезвителей поддержал главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн: «Я считаю, что это необходимо. Мы северная страна, и нам нужны вытрезвители, нам нужна служба, которая бы помогала спасти людей».

«К сожалению, на сегодняшний день проблема существует. Есть лица, которым требуется оказание подобного вида помощи, и это не всегда бывает медицинская помощь. Нахождение человека в нетрезвом состоянии на улице является административным правонарушением. Кроме того, это небезопасно – как для него самого, так и для других. Нетрезвый человек может замерзнуть насмерть, получить обморожение и как следствие инвалидность. Кроме того, он может стать жертвой преступления или сам совершит преступление. Поэтому система вытрезвителей, работающих с учетом современных требований правового поля, необходима», – считает главный врач службы скорой помощи Благовещенска Игорь Никишов.