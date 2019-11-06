Крупнейшие российские банки отказались принимать маткапитал как взнос по льготной ипотеке

На форумах, где обсуждается покупка жилья, пользователи жалуются, что в ВТБ, Россельхозбанке и Газпромбанке невозможно оформить льготный жилищный кредит с использованием материнского капитала в качестве первоначального взноса.

Также в займах с господдержкой под 5–6 % годовых для семей с детьми отказывают в Райффайзенбанке, МКБ и Совкомбанке. Решение аргументируют тем, что застройщики не хотят ждать несколько месяцев, пока ПФР переведет им государственную субсидию за второго ребенка.

В Сбербанке журналистам сообщили, что принимают эти средства для льготного жилищного кредитования семей с детьми, однако при условии, что застройщик подождет, пока ПФР перечислит ему деньги.

Крупные банки мотивируют свой отказ принимать маткапитал для ипотеки с господдержкой тем, что берут только собственные деньги заемщика, к которым не относится субсидия от государства. При этом в постановлении правительства РФ говорится, что заемщик оплачивает жилищный кредит за счет собственных средств, в том числе полученных из бюджета (то есть маткапитала).

По информации «Известий», не очень крупные банки принимают материнский капитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по льготной программе. Например, банк «Дом.РФ», «Абсолют Банк», «Уралсиб», «Возрождение», «Зенит», крымский РНКБ, татарстанский «Ак Барс». Но они работают не во всех регионах и городах России.

В Амурской области тоже сталкиваются с такой проблемой. Житель Благовещенска сообщил Амур.инфо, что обращался в колл-центр одного из крупных банков с просьбой рассчитать платеж по кредиту на покупку жилья. При этом в семье планировали оплатить первоначальный взнос материнским капиталом. Однако специалист банка сообщила, что несмотря на наличие сертификата на маткапитал, необходимо оплатить первоначальный взнос в размере минимум 10 % из собственных средств.

В пресс-службе Центробанка пояснили, что крупные кредитные организации, не принимающие маткапитал для льготного жилищного кредитования, не нарушают закон. Условие о внесении первоначального взноса в размере 20 % и более от стоимости приобретаемого жилья достигается «при фактическом направлении средств материнского капитала, а не при наличии права на него претендовать».

Сегодня господдержка на выбранные семьей цели перечисляется в течение 10 дней после принятия ПФР соответствующего решения, рассказали в пресс-службе ведомства. Еще два-три года назад закон отводил на это месяц. Срок оформления сертификата в прошлом году был сокращён в два раза, с одного месяца до 15 дней. Банки, которые дают возможность заемщикам использовать государственные средства, как правило, платят застройщику сами, а потом ждут получения денег из ПФР.