Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
6ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:05 11

Крупнейшие российские банки отказались принимать маткапитал как взнос по льготной ипотеке

Крупнейшие российские банки отказались принимать маткапитал как взнос по льготной ипотеке
Фото: pixabay.com

Крупные банки с широкой региональной сетью отказываются принимать материнский капитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по ипотеке с господдержкой для семей с детьми, сообщают «Известия».

На форумах, где обсуждается покупка жилья, пользователи жалуются, что в ВТБ, Россельхозбанке и Газпромбанке невозможно оформить льготный жилищный кредит с использованием материнского капитала в качестве первоначального взноса.

Также в займах с господдержкой под 5–6 % годовых для семей с детьми отказывают в Райффайзенбанке, МКБ и Совкомбанке. Решение аргументируют тем, что застройщики не хотят ждать несколько месяцев, пока ПФР переведет им государственную субсидию за второго ребенка.

В Сбербанке журналистам сообщили, что принимают эти средства для льготного жилищного кредитования семей с детьми, однако при условии, что застройщик подождет, пока ПФР перечислит ему деньги.

Крупные банки мотивируют свой отказ принимать маткапитал для ипотеки с господдержкой тем, что берут только собственные деньги заемщика, к которым не относится субсидия от государства. При этом в постановлении правительства РФ говорится, что заемщик оплачивает жилищный кредит за счет собственных средств, в том числе полученных из бюджета (то есть маткапитала).

По информации «Известий», не очень крупные банки принимают материнский капитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по льготной программе. Например, банк «Дом.РФ», «Абсолют Банк», «Уралсиб», «Возрождение», «Зенит», крымский РНКБ, татарстанский «Ак Барс». Но они работают не во всех регионах и городах России.

В Амурской области тоже сталкиваются с такой проблемой. Житель Благовещенска сообщил Амур.инфо, что обращался в колл-центр одного из крупных банков с просьбой рассчитать платеж по кредиту на покупку жилья. При этом в семье планировали оплатить первоначальный взнос материнским капиталом. Однако специалист банка сообщила, что несмотря на наличие сертификата на маткапитал, необходимо оплатить первоначальный взнос в размере минимум 10 % из собственных средств.

В пресс-службе Центробанка пояснили, что крупные кредитные организации, не принимающие маткапитал для льготного жилищного кредитования, не нарушают закон. Условие о внесении первоначального взноса в размере 20 % и более от стоимости приобретаемого жилья достигается «при фактическом направлении средств материнского капитала, а не при наличии права на него претендовать».

Сегодня господдержка на выбранные семьей цели перечисляется в течение 10 дней после принятия ПФР соответствующего решения, рассказали в пресс-службе ведомства. Еще два-три года назад закон отводил на это месяц. Срок оформления сертификата в прошлом году был сокращён в два раза, с одного месяца до 15 дней. Банки, которые дают возможность заемщикам использовать государственные средства, как правило, платят застройщику сами, а потом ждут получения денег из ПФР.

Просмотров всего: 576

#финансы #экономика

распечатать


Экономика 1

На Амурском экономическом форуме обсудят, каким станет Благовещенск к 2050 году

Общество 2

ОНФ: минстрой Приамурья планирует приобрести iPad Pro и комплектующие за 154 тысячи

Экономика 8

Москва и Пекин согласовали дату церемонии пуска газа в Китай по «Силе Сибири»
Экономика 1

В Амурской области может уменьшиться число моногородов
Комментарии
Показать все (11) Обсудить на форуме
  • Noir

    Noir
    53 минуты назад

    Короче другими словами крупные банки и застройщики не доверяют государству.

  • Неаполь

    Неаполь
    50 минут назад

    а столько то разговоров то было

  • Подполковник

    Подполковник
    35 минут назад

    Банковская сфера- грабеж народа, и это аксиома

  • Подполковник

    Подполковник
    28 минут назад

    Сынок Патрушева- был председателем РСХБ, сейчас министр сельского хозяйства, интересно зарплата министра больше чем председателя правления РСХБ?

  • Неаполь

    Неаполь
    26 минут назад

    возможностей украсть больше

  • Oldlord

    Oldlord
    26 минут назад

    Прикольно!

    Помощь от Государства банки могут принимать, а госпрограммы поддерживать не могут!

    Спорим, Государство не лишит проказников лицензии? )

  • Aligator z

    Aligator z
    22 минуты назад

    А "ГАРАНТ" молчит.... Пропиарился, а конкретные действия?

  • Отец

    Отец
    18 минут назад

    Ждите, ждите 2% , ага

  • ay

    ay
    18 минут назад



    ...не хотят ждать...



    "А по сопатке?"

  • Oldlord

    Oldlord
    14 минут назад

    Aligator z

    А "ГАРАНТ" молчит.... Пропиарился, а конкретные действия?



    А он тут при чём?



    Ничего личного, только бизнес! ©



  • Oldlord

    Oldlord
    13 минут назад

    Видимо, банки хорошо понимают, что такое деньги и откуда они берутся! )))

Показать все (11) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь