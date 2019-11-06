Амурским ветеранам войны в Афганистане вручили государственные награды за заслуги в развитии ветеранского движения и активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи. Их вручил заместитель председателя правительства Амурской области Александр Нестеренко.

Руководителя Амурского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Валерия Вощевоза наградили орденом «Дружбы». Председатель Ивановского местного отделения «Боевого братства» Андрей Кукушкин удостоен медали «За заслуги перед Отечеством 2-й степени». Николаю Москалеву и Андрею Катаеву вручены благодарности от президента. «От всей души поздравляем наших боевых братьев с заслуженной наградой! Желаем успехов во всех начинаниях, крепкого здоровья, мирного неба», – отметили в инстаграм-аккаунте Союза ветеранов Афганистана.

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Любовь Чуприна