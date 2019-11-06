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Амурским ветеранам войны в Афганистане вручили государственные награды

Амурским ветеранам войны в Афганистане вручили государственные награды
Фото: instagram.com/p/B4d8CILoOJz/

Амурским ветеранам войны в Афганистане вручили государственные награды за заслуги в развитии ветеранского движения и активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи. Их вручил заместитель председателя правительства Амурской области Александр Нестеренко.

Руководителя Амурского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Валерия Вощевоза наградили орденом «Дружбы».

Председатель Ивановского местного отделения «Боевого братства» Андрей Кукушкин удостоен медали «За заслуги перед Отечеством 2-й степени». Николаю Москалеву и Андрею Катаеву вручены благодарности от президента.

«От всей души поздравляем наших боевых братьев с заслуженной наградой! Желаем успехов во всех начинаниях, крепкого здоровья, мирного неба», – отметили в инстаграм-аккаунте Союза ветеранов Афганистана.

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#память

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Комментарии
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  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    35 минут назад

    Всегда замечательно, когда награждают наших земляков-амурцев государственными и ведомственными (отраслевыми) наградами, да и общественными (медалями) тоже! К сожалению, в нашей области очень слабо ведется Наградная работа - очень жидко и скромно отмечают заслуги достойных людей труда – орденами, медалями, Почетными званиями и от государства, и от министерств (ведомств). Правительству области пора бы провести Перепись, мониторинг по этому вопросу, хотя бы по уходящему десятилетию – Десятым годам (2010-2019 гг.), сколько наших земляков – людей труда было представлено и удостоено государственных и ведомственных (отраслевых) наград и Почетных званий? Уверена, что картина здесь будет очень даже не утешительная! Правительству, Губернатору области хорошо бы здесь быть активнее! Достойные люди труда, особенно простые труженики, заслужили, чтобы их труд отмечали не только «бумажными» наградами - «Почетными грамотами» и «Благодарностями» !

    Кстати, давно пора бы в области озаботиться подготовкой и изданием Справочника – «Амурцы – Заслуженные работники и деятели России»! Подобные Почетные звания в нашей стране были впервые установлены еще в 1931 году, и через год, в 2021-ом, будет уже 90-летие Почетных званий в России! Сколько в области за этот 90-летний период было и есть таких Заслуженных работников и деятелей России, увы, этого ныне никто даже не знает!

    Да и Общественные награды – это тоже часть уже сложившейся общей наградной системы и, в немалой степени, быть удостоенным Общественной награды – медали, тоже дело достойное! Почему бы в области не образовать «Общественный комитет по общественным наградам»? И свои региональные, амурские награды (Знаки, медаль) нужно активнее задействовать для награждения людей труда… Не нужно стесняться отмечать заслуги своих земляков, тем более достойных людей труда различных ведомств и общественных деятелей!... Ведь так много у нас тружеников, которые при стаже от 30 до 50 лет, так ни разу и не были удостоены не то что бы медали, даже какого-либо почетного, наградного Знака. Обидно бывает! Своим детям, внукам и правнуками даже нечего бывает многим предъявить, показать Знаком или медалью, оценку своего достойного труда государством, ведомством (министерством), родной областью!...

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