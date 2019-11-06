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6ноября
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В Приамурье с детьми с нарушением слуха будут бесплатно заниматься по методике Монтессори

В Приамурье с детьми с нарушением слуха будут бесплатно заниматься по методике Монтессори
Фото: svetlyjgorod.ru/

Юным амурчанам с нарушением слуха окажут бесплатную медико-психолого-педагогическую помощь. Такую возможность им предоставил проект «Звёздочки надежды». Этот проект стал одним из победителей второго конкурса Фонда президентских грантов в этом году.

Проект стартует в ноябре по инициативе областной общественной организации родителей, имеющих детей с ограниченными возможностями, «Звёздочки надежды». Участвовать в нем могут 65 детей с нарушением слуха. Заниматься будут по методике Монтессори, которая является эффективной в работе с детьми-инвалидами, отмечают авторы проекта. Он будет реализовываться при поддержке Центра реабилитации «Надежда», который предоставит своих специалистов для психолого-педагогической реабилитации.

В рамках проекта планируется оборудовать специальный кабинет и обучить педагога-психолога методике Монтессори. Индивидуальные занятия будут проводиться бесплатно и систематически 2 раза в неделю в течение 9 месяцев для детей раннего, дошкольного и младшего школьного возраста по разработанным педагогом-психологом для них программам, направленных на развитие высших психических функций, повышение речевой динамики. В результате у детей улучшится восприятие, внимание, память и мышление, уверены инициаторы проекта

«Звёздочки надежды» победили в грантовом направлении «поддержка семьи, материнства, отцовства и детства». На его реализацию они получили почти 500 тысяч рублей грантовых средств. Общая стоимость проекта – более 1 миллиона рублей. Более 500 тысяч рублей – софинансирование авторами проекта.

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#дети #здоровье

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