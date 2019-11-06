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6ноября
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сегодня, 13:41 1

Благовещенцу дали год колонии строгого режима за «пьяную» езду

Благовещенцу дали год колонии строгого режима за «пьяную» езду
Фото: pixabay.com

Благовещенский городской суд вынес приговор 28-летнему жителю столицы Амурской области. Его наказали лишением свободы за управление автомобилем в состоянии опьянения.

Мужчину признали виновным в преступлении, предусмотренном статьей 264.1 УК РФ – управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение преступления в состоянии опьянения.

Установлено, что в июле 2019 года горожанин, находясь в состоянии наркотического опьянения, управлял принадлежащим ему автомобилем. На подъезде к Благовещенску машина была остановлена сотрудниками ДПС. Мужчину направили для прохождения медицинского освидетельствования в наркологический диспансер.

Ранее благовещенец привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления, однако должных выводов не сделал.

Суд учел обстоятельства уголовного дела и назначил водителю 1 год и 2 месяца лишения свободы в колонии строгого режима. Его также лишили права заниматься «деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами», на 2 года и 10 месяцев. Как сообщает прокуратура Амурской области, приговор в законную силу пока не вступил.

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#происшествия #суды #транспорт

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Комментарии
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  • Подполковник

    Подполковник
    1 час назад

    Поделом ублюдку

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