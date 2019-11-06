Мошенникам удалось выманить деньги у пожилого белогорца

Очередной амурчанин стал жертвой телефонных мошенников, представляющихся сотрудниками банка. 65-летний житель Белогорска, действуя под диктовку женского голоса в своем телефоне, лишился более 85 тысяч рублей.

Как сообщает амурское управление МВД РФ, потерпевшему позвонила женщина. Она представилась работником одного из банков и сообщила, что на счете банковской карты заявителя накопились бонусы за покупки в магазинах. При этом звонившая обращалась к мужчине по имени и отчеству, а также назвала последние четыре цифры номера карты. Злоумышленница сказала, что далее с ним будет разговаривать оператор. Затем заявителю позвонил мужчина и попросил назвать данные банковской карты и смс-коды. После ему звонили еще несколько раз для того, чтобы узнать смс-коды. После того как потерпевший назвал их, с его карты пропало более 85 тысяч рублей.

Мужчина обратился в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину». Полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к преступлению.

УМВД России по Амурской области напоминает владельцам банковских карт о необходимости проявлять бдительность при поступлении звонков от якобы сотрудников банков. Ни в коем случае нельзя передавать посторонним конфиденциальную информацию – номера и пароли банковской карты, коды из смс-сообщений. Эти данные нельзя сообщать ни по телефону, ни в интернете.

Важно всегда помнить о том, что настоящие работники банка не будут расспрашивать о наличии и размере средств на счете и иных персональных данных. Эти сведения имеются в распоряжении банка.

Нельзя реагировать на поступившие сообщения якобы от банка. Нужно сразу звонить на горячую линию банка, номер которой указан на оборотной стороне карты. Не следует слушаться телефонных мошенников и производить под них диктовку действия с банковским картами, в том числе посредством платежного терминала.

В случае несанкционированного снятия средств со счета нужно немедленно позвонить в банк и заблокировать карту.

«Если вы стали жертвой мошенничества, независимо от суммы ущерба, незамедлительно обращайтесь в ближайший отдел полиции по номерам: 02 с городского, 102 с мобильного. Телефон доверия УМВД: (4162) 59-40-59», – напоминают полицейские.