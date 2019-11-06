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6ноября
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Ночью в Благовещенске пламя охватило автомобиль

Ночью в Благовещенске пламя охватило автомобиль
Фото: Амур.инфо (архив)

Ночью 6 ноября в Благовещенске горел автомобиль. Машина получила серьезные повреждения.

Сообщение о пожаре поступило 6 ноября в 03:06: горел автомобиль по улице Горького. Огнеборцы прибыли на место через 4 минуты, в течение 3-х минут ликвидировали открытое горение.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области, в результате пожара машина повреждена по всей площади. Причину и виновника происшествия предстоит установить.

В ведомстве гражданам напоминают правила поведения при возгорании автомобиля.

Если возгорание произошло в пути, немедленно остановитесь, вытащите ключ зажигания, поставьте на ручной тормоз, высадите всех пассажиров и покиньте салон. Категорически запрещено садиться в автомобиль, пытаться завести его и отогнать куда-нибудь. Это опасно для жизни.

Если дым идет из-под капота, открывать его надо с осторожностью, из-за притока кислорода возможен выброс пламени. Тушить огонь надо, направив струю пены или газа огнетушителя (который обязателен и в салоне, и в гараже) на очаг горения и маневрируя по всей площади пожара. Еще один способ – гасить фронт огня, наступая на него, постепенно отвоевывая пространство. Есть важное обстоятельство – автомобильный огнетушитель должен быть порошковым, поскольку только подобные системы способны справиться с быстрым тушением горящих нефтяных продуктов. Если капот двигателя невозможно открыть, нужно направить струю огнетушителя снизу между мотором и колесными нишами. Если огнетушитель пуст, а огонь не погашен, можно сбить пламя землей или песком.

Не забывайте в это время о личной безопасности – руки могут быть в бензине, одежда – пропитана его парами. Вода при горении бензина не поможет.

Если загорелась электропроводка – отсоедините клеммы от аккумулятора, если при этом имеется возможность к нему подобраться, не получив ожог.

Если пожар возник на стоянке или во дворе, позаботьтесь о том, чтобы владельцы стоящих рядом автомобилей отогнали их на безопасное расстояние.

Не пренебрегайте правилом возить в машине огнетушитель и аптечку. Благодаря этому вы можете спасти жизнь себе и окружающим.

«Только соблюдая правила пожарной безопасности и помогая друг другу в случае опасности, вы сбережете не только автомобиль, но и жизни участников дорожного движения», – пишет пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

В случае возникновения нештатных ситуаций следует звонить: 101 – для набора со всех операторов мобильной связи; 01 – со стационарных телефонов; 112 – единый телефон вызова экстренных оперативных служб.

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#пожары #происшествия #транспорт

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