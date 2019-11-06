В Благовещенске решили извлечь и перезахоронить останки расстрелянных людей

В среду, 6 ноября, мэр Благовещенска Валентина Калита провела совещание по вопросу перезахоронения останков, обнаруженных на частном участке в черте города. В совещании приняли участие начальник государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области Виталий Ребизант, руководитель следственного отдела по городу Благовещенску Данил Фесенко и собственник участка Виталий Кваша.

Валентина Сергеевна подчеркнула, что все работы по извлечению и перезахоронению должны быть завершены в 2020 году с соблюдением всех необходимых процедур. Данил Фесенко пояснил, что Следственный комитет готов принять извлеченные останки, провести необходимые следственные действия, после чего соответствующие структуры администрации смогут организовать перезахоронение на городском кладбище.

Работы на месте обнаружения человеческих останков возобновятся в июне 2020 года. «Помощь собственнику в извлечении останков с участка будет оказана со стороны МКП "ГСТК", присоединятся также археологи БГПУ и Центра по сохранению историко-культурного наследия Амурской области, волонтеры. Договоренность с археологическим сообществом была достигнута ранее на одном из совещаний, по итогам которого было принято решение о создании рабочей группы, которая и будет заниматься раскопками», – сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в конце октября 2018 года благовещенец Виталий Кваша обнаружил на своем садовом участке в селе Верхнеблаговещенское человеческие кости. По факту находки было возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 «Убийство двух или более лиц». Специалисты установили, что это останки 23 человек.

Их смерть наступила около 80–100 лет назад; все захороненные погибли в результате огнестрельных ранений. Основная версия – люди были убиты во время политических репрессий. «Следственный комитет не установил и не определил, кто это – репрессированные, расстрелянные. Определили период их гибели – с 1926 по 1938 годы. Не установлено, были это политические или привлеченные к уголовной ответственности», – говорит председатель амурского отделения ассоциации жертв политических репрессий Леонид Журавлев. По его мнению, погибшие были жертвами политических репрессий.

Неизвестных похоронили в общей могиле на кладбище, расположенном на 17-м километре Новотроицкого шоссе. Осенью 2019 года владелец участка продолжил копать землю и снова наткнулся на человеческие кости. История о том, как в Верхнеблаговещенском Амурской области местный житель откопал у себя на участке человеческие останки, стала известна во всем мире. Ее показал известный немецкий телеканал.