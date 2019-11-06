В Благовещенске проходят первенство и чемпионат области по киокусинкай карате

Зрелищные поединки прошли в рамках первенства и чемпионата Амурской области по киокусинкай карате в Благовещенске. Соревнования собрали 310 участников из 5 регионов. Компанию амурчанам на татами составляли спортсмены из Хабаровского, Приморского краев, Республики Саха (Якутия) и Сахалинской области.

Первенство и чемпионат Приамурья по киокусинкай карате проходили по двум дисциплинам: кумите (поединки) и ката (бой с воображаемыми соперниками). Высокая конкуренция на региональных соревнованиях необходима для того, чтобы отобрать в сборную области самых лучших спортсменов.

​«Юниорская сборная у нас хорошо выступает и по ката, и по кумите. Со взрослыми, конечно, сейчас, как и везде, во всех видах спорта, есть проблемы. Но у нас есть несколько ведущих спортсменов, это Леонид Горопашный, Маргарита Михайлова – они призеры Европы, призеры мира. Вот Маргарита Михайлова недавно на Кубке мира стала серебряной призеркой», – рассказал главный судья соревнований Анатолий Фесенко.

Один из ведущих каратистов Приамурья Леонид Горопашный рассказал, что частое явление на турнирах – использование запрещенной техники. «Частенько бывает, что прилетает рукой в голову – без этого никак. Когда в пылу борьбы бьют в грудь, но случайно задевают голову. Или толчки также часто используют. Это грубое нарушение, сразу карается чуем – это первое предупреждение. Если будет второе, скорее всего, проиграешь», – поделился он.

Впереди у каратистов несколько крупных турниров: ДФО, международный Кубок Сибири-Азии, Кубок Содружества, первенство и чемпионат Европы, сообщает министерство по физической культуре и спорту Амурской области.

Фото: министерство по физической культуре и спорту Амурской области.