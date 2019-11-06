В Приамурье неизвестные угнали и разбили автомобиль

Фото: instagram.com/dpskontrol_28rus

Инстаграм-паблик dpskontrol_28rus опубликовал информацию о происшествии в Амурской области. Неизвестные совершили угон автомобиля, который был обнаружен разбитым.

«В ночь с 3 на 4 ноября из села Чигири был угнан данный автомобиль. Впоследствии был разбит на Игнатьевском шоссе, между 6 и 7 километрами. Просьба ко всем свидетелям угона либо момента ДТП позвонить по указанному номеру телефона», – говорится в сообщении паблика.

По этому номеру телефона АИ «Амур.инфо» ответила амурчанка Надежда, подтвердив данные сведения. Она уточнила, что угнанный автомобиль – Toyota Nadia, его нашли разбитым в ту же ночь. Машина не была застрахована по КАСКО на случай угона. Также Надежда пояснила, что, предположительно, к преступлению причастны молодые люди в возрасте 17-18 лет.

Агентство обратилось за комментарием в МО МВД России «Благовещенский».

Связаться с Надеждой можно по телефону 8-909-815-37-77.