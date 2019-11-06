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6ноября
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сегодня, 11:52 7

Путин усомнился в целесообразности разделения образования на бакалавриат и магистратуру

Путин усомнился в целесообразности разделения образования на бакалавриат и магистратуру
Фото: pixabay.com

Президент Владимир Путин усомнился в целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру, в особенности при подготовке школьных преподавателей по русскому языку. Он отметил, что, возможно, стоит возродить прежнюю систему: готовить преподавателей пять лет и давать им полноценное образование.

«Что это дает? Что бакалавриат преподает только в младших классах, что ли, а магистратура дает право преподавать в десятом-одиннадцатом? Это просто голая схема модная или в этом есть какой-то смысл?» – сказал Путин на заседании Совета по русскому языку.

При этом российский лидер заявил, что у него нет окончательного мнения по этому вопросу, однако существование бакалавриата и магистратуры подходит для нескольких специальностей, в частности, технических или связанных с кибернетикой.

В свою очередь, министр просвещения Ольга Васильева заявила, что бакалавриата недостаточно для обучения гуманитарным специальностям. По ее словам, это всего лишь незаконченное высшее образование. «Даже в администрацию президента не на все должности берут с бакалавриатом, не считая, что это в полном смысле законченное образование», – сказала она.

На заседании Совета по русскому языку также выступил министр науки и высшего образования Михаил Котюков. Он заявил, что за четыре года при современных технологиях можно качественно готовить специалистов, которые смогут закрывать основной объем работы в школе, пишет РИА Новости.

«Более того, мы сейчас для того, чтобы процесс образования был более практикоориентирован, вместе с министерством просвещения подготовили соответствующие законодательные инициативы, они уже в Государственной думе обсуждаются, чтобы допускать до работы в школе специалистов, которые не имеют напрямую педагогического образования», – уточнил он.

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#образование #российская власть

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Комментарии
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  • DIVKa

    DIVKa
    36 минут назад

    А КОГДА ДЕЛИЛИ НА БАКАЛАВРИАТ И МАГИСТРАТУРУ, МОЗГИ СРАЗУ ВКЛЮЧИТЬ НЕЛЬЗЯ БЫЛО? СЕЙЧАС НАЗАД , ОПЯТЬ ДЕНЬГИ НАРОДНЫЕ НА НЕОБДУМАННЫЕ ДЕЙСТВИЯ НАШЕГО ПРАВИТЕЛЬСТВА БУДУТ ТРАТИТЬСЯ, ВМЕСТО ТОГО ЧТОБЫ ШКОЛЫ НОВЫЕ СТРОИТЬ!

  • Kadet_84

    Kadet_84
    33 минуты назад

    Сами же "выдумали" разделение на бакалавриат, специалитет и магистратуру (все по заграничному), а теперь нецелесообразно им...

  • anschutka

    anschutka
    20 минут назад

    Реформировали, реформировали, да не выреформировали...

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    16 минут назад

    Мой сын вообще попал в разделительную полосу. Отучился 5 лет и, оказывается, только бакалавр.

  • Oldlord

    Oldlord
    15 минут назад

    Лучшее - враг хорошего!

    Спрашивается, зачем угробили советскую систему обучения, в угоду кому?

    Боже, храни Америку. ©

  • Amurskiy patriot

    Amurskiy patriot
    12 минут назад

    Правительство во главе с Медведевым издеваются над народом. Еще не одного грамотного закона не придумали. Правительство в нынешнем составе создают илюзию своей деятельности. При нынешнем правительстве народ нищает и Путину пора заменить Мелведева на более грамотного премьера, ведь при Медведеве столько коррупционеров развелось!!!

  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    9 минут назад

    Да, вполне нормальное деление Высшего образования на три ступени: на бакалавриат, специалитет и магистратуру! В каждой профессии свои уровни и требования, для многих вполне достаточно и бакалавриата! (Кстати, все заочное обучение в ВУЗах тоже нужно ограничить только бакалавриатом!). Для начальной школы должен быть – бакалавриат, как и для неполной школы (9-летки), а для части предметов неполной школы (9-летки) и для всей полной школы (11-летки ) – только специалитет! Для преподавателей же ВУЗов – только магистратура! В перспективе , нужно закрывать педагогические ССУЗы и Учителей для начальной школы готовить только в ВУЗах на бакалавриате! У учителей начальных классов должно быть Высшее (!) образование (бакалавриат), а не "ссузик" - педучилище (колледж) ! Более того, самой актуальной задачей нынешнего времени становится задача не столько подготовки предметников, а задача Отборной подготовки прежде всего Учителей начальных классов – здесь ВСЁ начинается и закладывается – В С Ё !!!

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