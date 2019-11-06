Путин усомнился в целесообразности разделения образования на бакалавриат и магистратуру

Президент Владимир Путин усомнился в целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру, в особенности при подготовке школьных преподавателей по русскому языку. Он отметил, что, возможно, стоит возродить прежнюю систему: готовить преподавателей пять лет и давать им полноценное образование.

«Что это дает? Что бакалавриат преподает только в младших классах, что ли, а магистратура дает право преподавать в десятом-одиннадцатом? Это просто голая схема модная или в этом есть какой-то смысл?» – сказал Путин на заседании Совета по русскому языку.

При этом российский лидер заявил, что у него нет окончательного мнения по этому вопросу, однако существование бакалавриата и магистратуры подходит для нескольких специальностей, в частности, технических или связанных с кибернетикой.

В свою очередь, министр просвещения Ольга Васильева заявила, что бакалавриата недостаточно для обучения гуманитарным специальностям. По ее словам, это всего лишь незаконченное высшее образование. «Даже в администрацию президента не на все должности берут с бакалавриатом, не считая, что это в полном смысле законченное образование», – сказала она.

На заседании Совета по русскому языку также выступил министр науки и высшего образования Михаил Котюков. Он заявил, что за четыре года при современных технологиях можно качественно готовить специалистов, которые смогут закрывать основной объем работы в школе, пишет РИА Новости.

«Более того, мы сейчас для того, чтобы процесс образования был более практикоориентирован, вместе с министерством просвещения подготовили соответствующие законодательные инициативы, они уже в Государственной думе обсуждаются, чтобы допускать до работы в школе специалистов, которые не имеют напрямую педагогического образования», – уточнил он.