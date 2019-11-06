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6ноября
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Для строительства горнолыжной базы в Белогорье передали подъемник из Натальина

Для строительства горнолыжной базы в Белогорье передали подъемник из Натальина
Фото: скриншот с видео

В Амурской области началось строительство второй очереди горнолыжной базы в Белогорье. Инвесторами являются представители Приморской федерации сноуборда и горнолыжного спорта. Стройплощадку посетил губернатор области Василий Орлов.

«Сейчас здесь расчищены горнолыжные трассы, построено административное здание, и идут работы второго этапа по установке подъемника и подключению. Планируется, что первоначально будут запущены четыре трассы: одна длиной один километр с перепадом 150 метров, две небольшие трассы для новичков и одна для опытных спортсменов», – рассказал главе региона председатель Приморской федерации сноуборда и горнолыжного спорта Максим Шейхот.

По информации правительства Амурской области, для обеспечения базы федерация передала бугельный подъемник, ранее располагавшийся на территории недостроенной горнолыжной базы в районе села Натальино.

«Сейчас подъемник обследован и находится на территории базы в поселке Белогорье. Дня нижней станции подъемника уже забетонирован фундамент», – рассказал Максим Шейхот.

Как сообщало Амур.инфо, строить горнолыжную базу в Натальине начали в 2011 году по инициативе областного министерства спорта. Сметная стоимость объекта составляла 284 миллиона рублей. В проект было вложено 38 миллионов, 28 из них в качестве благотворительной помощи выделила «Транснефть». По результатам проверки областной прокуратуры в 2017 году выяснилось, что техническая готовность объекта составляет лишь 16 %. В итоге базу так и не достроили, она стала приходить в упадок.

Что касается нового проекта, в качестве поддержки инвестору со стороны правительства региона был предоставлен земельный участок. Ведется работа по предоставлению льгот по уплате налога на имущество.

Глава Приамурья Василий Орлов поинтересовался сроками сдачи объекта. Строители сообщили, что в этом году объект сдать не успеют, не будут форсировать работы.

Максим Шейхот пояснил, что из-за неблагоприятных условий в течение лета возник ряд трудностей с проведением геологических изысканий. Это повлияло на сроки ввода в эксплуатацию объекта. Ожидается, что база начнет работу к следующему сезону.

Ранее информагентство сообщало, что горнолыжный центр в Белогорье заработает в 2019 году. Предполагалось, что площадь территории будущего горнолыжного центра составит 660 000 квадратных метров. Общая длина горнолыжных трасс первого этапа строительства составляет 1 700 метров. На первом этапе работ установят два подъемника. За час они могут перевозить больше 1 300 человек.

По данным пресс-службы регионального правительства, в объект уже вложено около 20 миллионов рублей. Всего на первоначальном этапе планируется инвестировать от 30 до 50 миллионов рублей.

«Наша первоочередная цель – создать доступную жителям Благовещенска горнолыжную базу со своей детской спортшколой. Конечно, есть планы по развитию туристического направления, предполагается строительство гостиниц, зон отдыха и лодочной станции на рядом расположенном озере», – сказал Максим Шейхот.

«Надеемся на скорейшее завершение всех строительных работ и на то, что откроем базу в следующем сезоне. Не стоит форсировать работы и забывать о безопасности спортсменов и отдыхающих. На объекте должны быть соблюдены все необходимые требования безопасности. Со своей стороны правительство области готово оказать поддержку в реализации проекта, соответствующее поручение дано руководству министерства по физической культуре и спорту региона», – сказал Василий Орлов.

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#губернатор #спорт #строительство

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Комментарии
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  • Хратум Ферганов

    Хратум Ферганов
    40 минут назад

    фирма Кожемяко из Приморья снова всё разграбит

  • Gorojanka

    Gorojanka
    37 минут назад

    В Натальино построили горнолыжную базу, ща ещё и в Белогорье построим. Амурская область, самая горнолыжная))))

  • inoy

    inoy
    14 минут назад

    они умеют, потом встать на лыжи и в не известном направлении)))))

  • Oldlord

    Oldlord
    12 минут назад

    Gorojanka

    В Натальино построили горнолыжную базу, ща ещё и в Белогорье построим. Амурская область, самая горнолыжная))))



    Так и будут один подъёмник таскать по всей области! )))



    Кстати, а посадки будут? ©



  • Абрахман

    Абрахман
    8 минут назад

    Лыжи эт такая тема))) Область живет)))

  • Amurskiy patriot

    Amurskiy patriot
    5 минут назад

    Посадят, конечно посадят какого нибудь козла отпущения. А то что в Натальено не достроили, так опять же кто руководил этим проектом? Кто возглавлял регион?

    Умники они все, но до поры до времени. Спонсорские деньги по карманам распихали, а значит и приговор не столь суровый будет.

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